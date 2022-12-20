Более 180 млрд тенге потребуется на капремонт изношенных ТЭЦ, заявили в Минэнерго

ТЭЦ. Иллюстративное фото: Dzmitry Kaprusynka / Getty Images

Министр энергетики РК Болат Акчулаков во время заседания правительства рассказал о планах по ремонту казахстанских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что для ТЭЦ, находящихся в "красной" зоне по степени изношенности, был определен объем проведения капитального ремонта основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин.

"По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге. Срок реализации – 2023 год.

Денежные же средства, предусмотренные для ремонта энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составляет 93 млрд тенге", — заявил он.

При этом министр отметил, что на текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов.

Слайд презентации: Минэнерго

Таким образом, сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге. В связи с этим для реализации вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, министерство предложило профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за счет собственника.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС, который сняли лишь спустя полторы недели.

По предварительным данным, причиной повреждения тепловых сетей стали ошибочные действия персонала станции. По факту аварии на ТЭЦ было возбуждено уголовное дело.

После ЧП в Экибастузе от должности был освобожден аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Его место занял аким Павлодара Асаин Байханов.

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал катастрофой ситуацию с заморозкой теплосетей в Экибастузе. По его мнению, к аварии привело замалчивание проблем.

Ранее премьер-министр страны заявлял о том, что текущий уровень износа региональных электрических сетей составляет около 65%. Схожие показатели износа у оборудования теплоэлектроцентралей. При этом в некоторых городах эта цифра составляет 80%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002195-bolee-180-mlrd-tenge-potrebuetsya-na-kapremont-iznoshennyh-tets-zayavili-v-minenergo/