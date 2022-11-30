Алихан Смаилов приехал в Экибастуз
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Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Экибастуз, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.
По прибытии глава правительства в первую очередь поехал на городскую ТЭЦ.
Ожидается, что он также ознакомится с ходом ремонтно-восстановительных работ на теплосетях.
Напомним, ранее стало известно, что жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ. В городе объявили режим ЧС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали в Экибастузе.
Вчера также появились кадры из Экибастуза. Люди показывали огромные течи в трубах, фонтаны горячей воды и затопленные квартиры.
Сегодня стало известно, что уголовное дело возбуждено из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999649-smailov-priehal-v-ekibastuz-foto/