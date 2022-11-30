Алихан Смаилов приехал в Экибастуз

Алихан Смаилов прибыл в Экибастуз. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Экибастуз, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

По прибытии глава правительства в первую очередь поехал на городскую ТЭЦ.

Ожидается, что он также ознакомится с ходом ремонтно-восстановительных работ на теплосетях.

Напомним, ранее стало известно, что жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ. В городе объявили режим ЧС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали в Экибастузе.

Вчера также появились кадры из Экибастуза. Люди показывали огромные течи в трубах, фонтаны горячей воды и затопленные квартиры.

Сегодня стало известно, что уголовное дело возбуждено из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999649-smailov-priehal-v-ekibastuz-foto/