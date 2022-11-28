Ряд проблемных ТЭЦ передадут в госсобственность в Казахстане

ТЭЦ. Иллюстративное фото: Dzmitry Kaprusynka/ Getty Images

Сейчас вопрос передачи в госсобственность ряда проблемных энергетических объектов рассматривается правительством и Генпрокуратурой Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

"В настоящее время правительство РК и Генеральная прокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность. Данный вопрос был рассмотрен на прошедшем 24 ноября заседании Комиссии по демонополизации экономики", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе премьер-министра прокомментировали ситуацию на ТЭЦ в Экибастузе.

Сообщается, что в воскресенье, 27 ноября, из-за большого расхода сетевой воды в теплосетях произошла остановка котлоагрегатов на городской ТЭЦ в Экибастузе. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, начаты аварийно-восстановительные работы, открыта горячая линия.

"По состоянию на 11:00 28 ноября в работе находятся 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, данный вопрос находится на контроле правительства", – добавили представители кабмина.

Отмечается работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов будет продолжена, в том числе в рамках Комиссии по демонополизации экономики, образованной в марте текущего года.

Что произошло на ТЭЦ в Экибастузе?

Напомним, что вчера стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. Позже аким Павлодарской области прокомментировал ситуацию, отметив, что с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. Были мобилизованы ремонтные бригады, которые устраняют повреждения.

Также об аварии высказывались в Минэнерго.

После обеда сообщалось о том, что постояльцев соцобъектов перевозят из Экибастуза в Павлодар, а занятия в школах отменили на 28 ноября.

Добавим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали в Экибастузе.

В связи с аварией на теплоэлектроцентрали в городе был объявлен режим ЧС.

Уже сегодня в региональном акимате сообщили, что за ночь 129 из 149 многоэтажных домов удалось подключить к теплу в Экибастузе. Также отопление стало поступать в 10 из 15 социальных объектов.

Отметим, что теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), как пишет автор статьи на сайте booksite.ru, – это тепловая электростанция, которая вырабатывает не только электрическую энергию, но и тепло, отпускаемое потребителям в виде пара и горячей воды. Такое комбинированное производство энергии двух видов способствует более экономному использованию топлива по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии.

О проделанной работе Комиссии по демонополизации экономики

В пресс-службе премьер-министра добавили, что в целом за время работы Комиссии по демонополизации экономики (с марта 2022 года) в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры (439 подъездных ж/д путей) и экологии.

На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях, владеющих 142 подъездными ж/д путями и активами в горнорудной промышленности. Еще по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы и др., ведется проработка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1999238-ryad-problemnyh-tets-peredadut-v-gossobstvennost-v-kazahstane/