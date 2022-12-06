Выставят ли счета за теплоэнергию жителям Экибастуза, рассказали в АО "ЦАЭК"

Счет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге прокомментировал вопрос о том, будут ли выставляться счета жителям Экибастуза, оставшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Орал сообщил, что этот вопрос волнует жителей Экибастуза.

"На тот перечень домов, которые остались без тепла, счета за тепловую энергию выставляться не будут в течение ноября и декабря. То есть, по сути, в тех домах, где был недогрев, снижение параметров тепла, мы с нашими службами проведем работу, чтобы был сделан перерасчет", – сказал Багдат Орал.

Он отметил, что в эти дни производилась замена всей внутренней системы теплоснабжения, как в подъездах, так и квартирах. Все эти мероприятия, добавил спикер, компенсируются либо выполняются за счет группы компаний холдинга путем оказания финансовой помощи самому "Экибастузтеплоэнерго".

"Мы сейчас сделали подсчеты – на сегодняшний день финансовая помощь уже составила порядка 891 млн тенге. Мы, безусловно, продолжим эту работу, в том числе также в объемах работы есть и восстановление системы канализации", – резюмировал спикер.

Что произошло в Экибастузе?

В воскресенье, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Вчера, 5 декабря, аким Экибастуза Аян Бейсекин прокомментировал вопрос о том, когда будет снят режим ЧС в городе. По его словам, это решение будет принято, когда завершатся все работы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000413-vystavyat-li-scheta-za-teploenergiyu-zhitelyam-ekibastuza-rasskazali-v-ao-tsaek/