Два министра прибыли в Экибастуз по поручению Смаилова

Серик Жумангарин и Юрий Ильин прибыли в Экибастуз. Фото: primeminister.kz

Министр по ЧС, а также глава Министерства торговли и интеграции прибыли в Экибастуз по поручению главы казахстанского кабмина. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

"По поручению главы правительства Алихана Смаилова заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прибыли в город Экибастуз. На месте аварии находится вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей. На контроль взято оперативное устранение последствий.

В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также в 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются. В городе для граждан определены 14 пунктов обогрева.

Напомним, что сегодня глава кабмина на заседании правительства дал ряд поручений министерствам на фоне аварии в Экибастузе.

При этом вице-премьер-министр и глава Минторговли Серик Жумангарин сообщил, что власти держат ситуацию на контроле.

"С самого начала мы на контроле держим. Минздрав постоянно дает информацию, сколько людей в больнице, сколько рожениц, сколько детей, что предпринимается. На контроле находится. В случае ухудшения и снижения температуры запасной аэродром в Павлодаре уже подготовлен, нет никаких проблем в этом плане. То, что случилось, это, конечно, неприятная вещь, ужасная, все это связано вообще с износом, большая проблема", – заявил он.

Что произошло на ТЭЦ в Экибастузе?

Напомним, что в воскресенье, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. Позже аким Павлодарской области прокомментировал ситуацию, отметив, что с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. Были мобилизованы ремонтные бригады, которые устраняют повреждения.

Также об аварии высказывались в Минэнерго.

После обеда сообщалось о том, что постояльцев соцобъектов перевозят из Экибастуза в Павлодар, а занятия в школах отменили на 28 ноября.

Добавим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали в Экибастузе. В связи с аварией на теплоэлектроцентрали в городе был объявлен режим ЧС.

Вчера в региональном акимате сообщили, что за ночь 129 из 149 многоэтажных домов удалось подключить к теплу в Экибастузе. Также отопление стало поступать в 10 из 15 социальных объектов.

При этом некоторые эксперты высказались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Сегодня появились кадры из Экибастуза. Люди жалуются на огромные течи в трубах, фонтаны горячей воды и затопленные квартиры.

Сейчас восстановительные работы проводятся в жилых домах Экибастуза, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999479-dva-ministra-pribyli-v-ekibastuz-po-porucheniyu-smailova/