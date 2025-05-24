Чем запомнился Досаев на посту акима Алматы

Школьный автобус, реконструкция Сайрана и начало работ по внедрению BRT - это лишь часть проектов, которыми запомнился аким Алматы Ерболат Досаев. NUR.KZ предлагает вспомнить и другие.

Школьные автобусы

Одним из важных проектов стал школьный автобус - благодаря этому алматинских школьников стали развозить по учебным заведениям на специальном транспорте за счет акимата. Проект стартовал в 2023 году.

В начале проекта школы мегаполиса получили 100 новых автобусов, которые перевозят ежедневно более 8000 учеников. В приоритете – учащиеся младших классов, а также ученики, проживающие в отдаленных районах.

В прошлом году городской акимат добавил еще сто автобусов для развозки учеников из отдаленных районов, таким образом, охватив более 14 тысяч детей.

Запрет на застройку в горной местности

В мае 2022 года Досаев обещал ввести запрет на строительство на склонах. А на одной из встреч с населением в 2023 году аким говорил о том, что строительство на горных прилавках выше градиента 15% запрещено.

"Принято решение и строек нет: с моего прихода и принятия этих правил ни одно разрешение город не давал", - уверял аким.

Действительно, в июне 2022 года маслихат города утвердил изменения в плане реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории, запрещающие строительство на участках с крутизной склонов более 15 градусов.

Принятые изменения отражены в недавно принятом генплане Алматы до 2040 года и новых проектах детальной планировки, в которые по итогам общественных обсуждений внесен ряд предложений. Одно из них – перевод более 4270 га земель в предгорьях под рекреационные зоны, где также запрещается строительство.

Потому в 2022 году было отказано в выдаче разрешения на строительство 36 объектов, в 2023-м – 89 и в текущем – 32. Кроме того, были выявлены 54 факта незаконного строительства в горной местности в суды были поданы 46 исков, из которых 30 удовлетворены в пользу города, по 5 из них на сегодня был произведен снос объектов, говорили тогда в акимате.

Контроль за незаконным строительством

По поручению Досаева в Алматы усилили контроль за незаконным строительством. С начала 2022 года по май 2025 года в городе полностью или частично снесено 88 объектов, возведенных без разрешительных документов.

В этом году снесено уже 18 незаконно построенных сооружений. Среди них — жилые комплексы, административные здания, пристройки, кафе, автомойки и другие постройки. В числе крупных объектов – таунхаус "Мечта", ЖК "KHAN", а также 7-этажное административное здание на проспекте Достык.

"Тұсау кесу" от Досаева

Впрочем, не только рабочими моментами запомнился Ерболат Досаев. Так, в апреле этого года он провел обряд "тұсау кесу" для годовалого местного жителя, свидетелями события стали многие горожане. Проходил обряд рядом со зданием Департамента полиции. После того как Досаев разрезал путы, мальчик долго не мог сделать выбор между разложенными перед ним предметами.

Картина с Досаевым

А на одной из встреч с жителями района в 2024 году Досаеву подарили картину с его изображением, но аким попытался отказаться от подарка. На картине был изображен аким, держащий бетонные блоки в поднятых руках.

"Вдруг у меня Антикор заберет", - ответил Досаев, однако позже решил забрать картину и подарить ее жене.

На следующей встрече, увидев того же парня, Ерболат Досаев извинился перед ним за то, что молодого человека "захейтили" в комментариях.

Реконструкция Сайрана

Водохранилище Сайран было введено в эксплуатацию в 1971 году. И лишь впервые за 50 лет было очищено дно водохранилища в 2023 году. В результате очистки было вывезено 142 тыс. кубометров ила и 23 тонны бытового мусора.

В акимате показывали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции. А в апреле

В апреле этого года Досаев провел рабочий объезд территории озера Сайран. Тогда сообщалось, что основные строительные работы, включая укрепление береговой линии, прокладку инженерных сетей и возведение дамбы, завершены на 80%, ведется укладка брусчатки, установка малых архитектурных форм и озеленение территории.

Кроме того, в этом году впервые реконструируют четыре фонтана, три из которых работают уже почти 50 лет, а один - более 60 лет. В число реконструируемых попадают четыре фонтанных комплекса - Восточный и Западный фонтаны акимата Алматы, фонтан на площади Республики и фонтан у здания театра имени Габита Мусрепова.

BRT

В 2025 году начаты работы по проекту BRT. То, чего долго ждали алматинцы, начало воплощаться в жизнь. Так 23 апреля 2025 года в городе началось строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

BRT - это скоростная автобусная система с отдельными полосами движения, приоритетом на перекрестках и "умными" светофорами. Ожидается, что в Алматы BRT поможет увеличить среднюю скорость автобусов на 70%, сократить интервалы между рейсами до 4-7 минут, запустить порядка 9 магистральных маршрутов с составом большого класса.

Рост экономики Алматы

Между тем сайт премьер-министра РК опубликовал итоги социально-экономического развития Алматы за 4 месяца 2025 года. За это время краткосрочный экономический индикатор, увеличился на 9,1%, что говорит о стабильной экономической активности и позитивных тенденциях в различных сферах городской экономики.

Основными драйверами роста стали три ключевых сектора: транспорт, строительство и обрабатывающая промышленность. Сектор транспорта показал самый значительный прирост - 23,9%. Это значит, что здесь высокий спрос на перевозки и логистические услуги. Соответственно развивается и транспортная инфраструктура. Строительный сектор также продемонстрировал рост - 21,3%. Обрабатывающая промышленность увеличилась на 17,6%.

За прошлый год рост валового регионального продукта Алматы составил 5,6%, что позволило обеспечить ВРП на душу населения на уровне 27,5 тыс. долларов. Это один из лучших показателей среди регионов Казахстана.

Инвестиционная деятельность и развитие промышленности

Алматы продолжает оставаться одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов Казахстана. За январь-апрель 2025 года в основной капитал вложено 541,3 млрд тенге, что на 35,6% больше аналогичного периода предыдущего года. По объему инвестиций город занял первое место среди всех регионов страны.

Наиболее динамично растут инвестиции в следующие сферы:

Образование – рост в 7,2 раза,

Финансовая и страховая деятельность – в 2 раза,

Водоснабжение и водоотведение – в 1,9 раза,

Туризм – в 1,5 раза,

Операции с недвижимостью – 22,1%,

Электро- и теплоснабжение – 19,4%,

Транспорт и складирование – 14,7%.

В Алматы сегодня реализуется 151 проект на общую сумму 1,7 трлн тенге с созданием 24,4 тыс. рабочих мест. Из них в 2025 году планируется ввод 40 проектов на сумму 496 млрд тенге с созданием 10,3 тыс. рабочих мест. Среди крупнейших проектов:

Мультибрендовые автозаводы «Changan», «Chery» и «Haval» (182 млрд тенге)

Музей «Almaty Museum of Arts» (44 млрд тенге)

Логистический центр «Wildberries» (43,2 млрд тенге)

Центр обработки данных «Kaspi Cloud» (7 млрд тенге)

Гостиничный комплекс «Medeu Park Hotel» (17 млрд тенге)

Общий объем привлеченных инвестиций в 2025 году прогнозируется свыше 2,2 трлн тенге.

Туризм и его роль в экономике города

Туризм занимает 3,9% в структуре экономики города. В 2024 году город посетили свыше 2,3 млн туристов, что на 14,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Число иностранных туристов выросло на 27% и достигло 686,3 тыс. человек, что составляет 53% всех туристов по Казахстану.

Объем оказанных туристических услуг увеличился на 30% и достиг 96,3 млрд тенге (против 74 млрд тенге в 2023 году). В результате доходы бюджета города от туристической деятельности выросли почти в 2 раза – до 90,7 млрд тенге (против 47,2 млрд тенге в 2023 году).

В сфере туризма занято 7,7% от общего числа занятых в городе – 83,5 тыс. человек, что на 3% больше по сравнению с 2023 годом.

Рост туристического потока сопровождается увеличением инвестиций в основной капитал. За январь-апрель 2025 года привлечено 40,2 млрд тенге инвестиций, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2025 году прогнозируется приток туристов в Алматы на уровне 2,5 млн человек.

Малый и средний бизнес в Алматы

По итогам 2024 года объем продукции субъектов МСБ вырос на 13,9% и достиг 24,9 трлн тенге. Доля МСБ в валовом региональном продукте Алматы увеличилась с 58,1% в 2023 году до 60,3% в 2024 году. Этот сектор является основным источником занятости: в нем работают 90% всех занятых в городе – 972,1 тыс. человек.

По состоянию на 1 мая 2025 года в городе зарегистрировано 378,9 тыс. активных субъектов МСБ, что больше на 7,4%.

В апреле 2025 года Алматы зафиксировал наивысшую деловую активность в республике, индекс составил 57,9%.

В 2025 году на поддержку МСБ выделено 70 млрд тенге, из которых 52,8 млрд тенге - за счет увеличенного в 2,5 раза финансирования из местного бюджета.

Электронная торговля и развитие интернет-бизнеса

Алматы формирует основную часть этого рынка в Казахстане - обеспечивает 95,2% всего объема электронной розничной торговли товарами по стране, а также 93,2% всего объема электронной торговли услугами.

По итогам 2024 года объем электронной торговли товарами составил 3 трлн тенге с ростом на 30,5%, а объем электронной торговли услугами достиг 2,3 трлн тенге, увеличившись на 61%.

В целом, динамичное развитие экономики Алматы позволило обеспечить рост доходов местного бюджета на 14,6% за первые четыре месяца 2025 года.

Ранее мы рассказывали, на сколько выросла экономика Алматы в 2024 году и на сколько в том году выросли зарплаты учителей и медиков, работающих в южной столице.

Отметим, в пятницу, 23 мая, в Алматы Досаев встретился с премьер-министром страны Олжасом Бектеновым, который совершил облет территории Алматинского горного кластера и провел совещание по вопросам его дальнейшего развития.

Сообщалось, что Алматы собираются превратить в курорт мирового уровня, запланировано строительство новых канатных дорог, лыжных трасс и гостиниц.

Кроме того, Токаев поставил ряд задач перед акимом Алматы Ерболатом Досаевым. Так, он указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций "Таза Қазақстан", озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса.

О проведенной работе аким должен докладывать раз в две недели непосредственно президенту.

А сегодня стало известно, что Токаев освободил Досаева от должности акима южной столицы.