Новые канатные дороги и гостиницы: Алматы станет круглогодичным курортом мирового уровня

Алматы собираются превратить в курорт мирового уровня, запланировано строительство новых канатных дорог, лыжных трасс и гостиниц, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер-министр страны Олжас Бектенов совершил облет территории Алматинского горного кластера и провел совещание по вопросам его дальнейшего развития. Как указано в релизе, для развития Алматинского горного кластера разработан мастер-план и определены 3 перспективные зоны, от Тургеня до Каскелена - восточная, центральная и западная.

"Имеются перспективы развития от 300 до 700 км горнолыжных трасс с инфраструктурой мировых стандартов и доступностью для населения. Только в центральной зоне планируется увеличение количества подъемников с 16 до 58.

В результате данных мер ожидается повышение пропускной способности в 5,6 раза - с 6 до 34 тыс. человек в день, создание более 10 тыс. новых рабочих мест. Планируется, что Алматинский горный кластер к 2029 году станет крупнейшим всесезонным туристическим проектом в Центральной Азии", - сказано в сообщении.

Олжас Бектенов в Алматы на презентации кластера. Фото: пресс-служба правительства РК

Круглогодичный курорт

Партнер американской компании Horwath HTL Синиша Топалович отметил, что это позволит превратить Алматы в круглогодичное направление для горного туризма, сопоставимое с ведущими мировыми курортами.

"Стратегическая цель - формирование уникального туристического бренда Almaty Mountains Destination, объединяющего природу, досуг, спорт и культуру. Одним из ключевых направлений является создание знаковых туристических объектов, развитие системы канатных дорог, гостиничной и спортивной инфраструктуры", - заявили в правительстве.

Премьер-министр также ознакомился с планами по развитию центральной зоны, к которой относятся Шымбулак, Ой-Қарағай, Пионер, Кимасар и Бутаковка. А генеральный директор французской компании Stem International Винсент Тассар подчеркнул, что наряду с зимним туризмом внимание уделено развитию летней инфраструктуры - формированию велосипедных и пешеходных маршрутов, строительству объектов активного отдыха, глэмпинга, этно-отелей и запуску экологически чистого транспорта.

Планируется внедрение стандартов устойчивого развития, включая использование возобновляемых источников энергии и цифровой мониторинг окружающей среды.

Аким Алматы Ерболат Досаев во время презентации проекта. Фото: пресс-служба правительства РК

Новый горнолыжный курорт

А президент компании PGI Management Жоан Виладомат представил концепцию Almaty Superski - горнолыжного курорта, включающего в себя пик Кумбель и урочище Кок-Жайлау, с трассами общей протяженностью более 65 км. Реализация проекта позволит создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест.

Руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсен также отметил, что около половины всех трасс будут предназначены для начинающих лыжников, что создаст условия для формирования массовой лыжной культуры. При этом особое внимание уделяется экологичности строительства и формированию инклюзивной инфраструктуры.

"Устойчивое развитие - один из важнейших приоритетов нашей компании. С самого начала мы понимали, насколько важно сохранять природу и экологию. Поэтому мы минимизируем земляные работы, сохраняем природный ландшафт, не нарушая экосистему при строительстве подъемников и трасс.

Мы считаем, что горнолыжный курорт должен быть доступен абсолютно для всех - для детей, взрослых, людей с ограниченными возможностями. Все подъемники будут спроектированы так, чтобы ими могли пользоваться любые категории людей", - подчеркнул Томас Тор Йенсен.

Презентация проекта по горному кластеру в Алматы. Фото: пресс-служба правительства РК

Лыжные трассы

Генеральный секретарь ОЮЛ "Национальная лыжная ассоциация РК" Аскар Валиев отметил высокую загрузку действующих горнолыжных курортов, в частности Шымбулака, что ограничивает возможности для профессиональной подготовки спортсменов. Подчеркнута необходимость создания собственной современной инфраструктуры для тренировок и проведения международных соревнований.

"Отдельного внимания заслуживает проект по Кок-Жайлау. Он основан на принципах экологического устойчивого развития, грамотном использовании природных ресурсов. Весь мир сегодня движется в этом направлении. После прошлого обсуждения проект Кок-Жайляу был приостановлен, но тем не менее мы знаем, что во всем мире, особенно в нашем регионе, идёт большое развитие. Наступило время решительных действий.

Давайте этим займемся. Давайте соединим горные курорты Шымбулак и Ой-Қарағай, разовьем все эти небольшие курорты, которые находятся между ними. Будем развивать Алматинский горный кластер и в том числе проект Кок-Жайлау", - отметил Аскар Валиев.

"Алматинские горы - одни из лучших в мире"

Премьер-министр также положительно отметил презентованные подходы по развитию Алматинского горного кластера. Государство берет на себя ответственность по обеспечению качества и контроля во время строительства, в том числе экологического характера. Особое внимание уделено инклюзивности инфраструктуры.

"Казахстан заинтересован в том, чтобы стать одной из достойных туристических дестинаций. Тем более у нас есть огромное преимущество - это наши горы. Все мировые эксперты отмечают, что алматинские горы - одни из лучших гор в мире. Поэтому мы намерены принять в ближайшие годы меры по строительству высокогорного курорта мирового класса.

Сейчас были презентованы планы. Мастер-план предусматривает развитие Алматинского горного кластера с востока на запад, начиная от Талгара до Каскелена. И в целом потенциал этих гор позволяет нам построить до 700 км горнолыжных трасс", - сказал Олжас Бектенов.

Виды на природу Алматы. Фото: пресс-служба правительства РК

Он заявил, что государство возьмет на себя затраты по строительству инфраструктуры: это транспортная инфраструктура, дороги, коммуникации, горнолыжная инфраструктура. Затем на готовую инфраструктуру в обязательном порядке придет бизнес и инвестиции.

"По оценкам экспертов, 1 доллар, вложенный в горную инфраструктуру, привлекает 2 доллара частных инвестиций в курортную инфраструктуру. Это огромные возможности нашей экономики для диверсификации. Этот проект полностью поменяет экономический ландшафт не только города Алматы и Алматинской области, но и всей страны. Сейчас уже идет проектирование строительства. Специалисты говорят, что целесообразно начать с центральной зоны, которая имеет достаточно развитую инфраструктуру.

Центральная зона, в свою очередь, позволит нам соединить, начиная от курорта Oi-Qaragai, уже сегодня функционирующего, с Пионером, Бутаковкой, ущельем Кимасар, Шымбулаком. Шымбулак получит вторую фазу развития. Мы уйдем вверх, ближе к ледникам, и в сторону запада будет это развитие - до пика Кумбель и урочища Кок-Жайлау. Это очень серьезный масштабный проект", - отметил Олжас Бектенов.

Виды на природу Алматы. Фото: пресс-служба правительства РК

Обустройство Медеу

Алматинский горный кластер станет первым крупным проектом всесезонного туризма. По данным Министерства туризма и спорта, в дальнейшем планируется развитие горнолыжных курортов в городе Риддер Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, здесь же была презентована концепция комплекса "Медеу эко-парк". Проект направлен на комплексное благоустройство одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Алматы.

"С учетом прогнозируемого роста числа посетителей предусмотрено создание современного ландшафтного парка с полноценной инфраструктурой для семейного и активного отдыха. Кроме того, Олжасу Бектенову представлены проекты, направленные на формирование современной туристической инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что в Алматы планируют построить несколько канатных дорог, гостиничных комплексов. Всего запланированы работы более чем на 655 млрд тенге.

Отмечалось, что всего запланировано 127 мероприятий на сумму 655,9 млрд тенге, из них республиканский бюджет - 322 млрд тенге, местный бюджет - 121,4 млрд тенге, частные инвестиции - 212,3 млрд тенге.

В июле прошлого года мы писали, что в Алматы в скором времени может появиться новый горный курорт. А в Мангистау и Бурабае будут расширять имеющуюся инфраструктуру.

Также зимой стало известно, что в рамках развития Алматинского горного кластера планируется расширение "Шымбулака".