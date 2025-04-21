Строительство BRT началось в Алматы: акимат обратился к горожанам

В Алматы начинается строительство линии BRT на проспекте Райымбека. Проект разделен на три участка, а работы завершатся до конца этого года, передает NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, проект станет первым в Алматы, где улица преобразуется по всей ширине — от здания до здания, включая все слои инфраструктуры: дороги, тротуары, зеленые зоны и фасады зданий, с созданием комфортной и современной городской среды.

Проект разделен на три участка:

ул. Пушкина — пр. Сейфуллина (1,8 км);

пр. Сейфуллина — ул. Ахрименко (7,2 км);

ул. Ахрименко — ул. Алтын Орда (7,5 км).

BRT. Эскиз: акимат Алматы

А само строительство разделено на два этапа. Так, с 21 апреля начнутся основные строительно-монтажные работы на проезжей части. В связи с этим будет ограничено движение по крайней правой полосе проспекта, движение сохранится по трем полосам в каждом направлении.

В числе работ - устройство арыков и дренажной сети, установка новых остановок, монтаж поливочной системы, перенос инженерных коммуникаций. Эти работы планируется завершить в июне, затем начнется второй этап: укладка нового асфальта, нанесение разметки и обновление светофоров.

Также будет произведено благоустройство тротуаров, зеленых зон, велодорожек, детских и спортивных площадок.

"Покрытие обновят по всей ширине проезжей части, с частичным перекрытием движения до 36 часов (по квартальной схеме). В этот период будет организовано реверсивное движение. Данная схема временного объезда успешно себя показала при среднем ремонте улиц Аль-Фараби и Абая", - сообщили в акимате.

Велодорожка. Эскиз: акимат Алматы

Подрядчиками выступили ТОО "Казахдорстрой", который занимается работами на 1 и 2 участке, а также ТОО "Прогресс KZ", отвечающий за третий участок.

"Во время строительных работ будет сделано все, чтобы жители и гости города ощущали минимум неудобств и могли безопасно передвигаться по территории проекта. Для пешеходов будут обустроены удобные пешеходные маршруты вдоль ремонтируемых участков. Также установят ограждения, пандусы и светоотражающие элементы — для безопасности в темное время суток и доступности для маломобильных групп", - рассказали в акимате.

Для пассажиров общественного транспорта на время работ появятся временные остановочные площадки, максимально приближенные к привычным маршрутам.

Пешеходная зона. Эскиз: акимат Алматы

Отмечается, что основные работы планируется завершить до конца 2025 года. Алматинцы смогут узнавать о проводимых работах, перекрытиях, изменениях в схемах движения в Telegram-канале Almaty_Joly, в соцсетях акимата, а также в 2GIS и "Яндекс картах".

Как отметили в акимате, BRT — это скоростная автобусная линия, где общественный транспорт движется по выделенным полосам, не попадая в пробки и не теряя времени на перекрестках благодаря системам приоритета движения и умным светофорам. Остановки BRT располагаются ближе к перекресткам. По сути, BRT — это метро на колесах, способное обеспечить быстрое передвижение, но с меньшими затратами на строительство.

Пешеходная зона. Эскиз: акимат Алматы

Ожидается, что с введением BRT на Райымбек батыра увеличится средняя скорость движения автобусов на 70%; средний интервал на маршрутах сократится до 4-7 минут, а по коридору полностью или частично будут проходить порядка 9 магистральных маршрутов с подвижным составом большого класса.

"После строительства линии BRT по улице Желтоксан, которая будет соединена с линиями на проспекте Райымбек батыра и улице Тимирязева, будет сформирована единая транспортная магистраль, связывающая верхнюю и нижнюю части города. Это значительно повысит эффективность и удобство передвижения на общественном транспорте, став реальной альтернативой личному автомобилю", - считает архитектор-урбанист Владислав Филатов.

Ранее акима города Ерболат Досаев рассказывал, что в Алматы внедряют новый принцип преобразования улиц – "от фасада до фасада".

Также в ходе встречи с жителями Алмалинского района аким Алматы рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры и проекту BRT на проспекте Райымбека.