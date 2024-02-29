Досаев извинился перед алматинцем, подарившим ему картину
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Ерболат Досаев извинился перед алматинцем, который ранее на одной из встреч подарил ему картину с изображением акима, передает корреспондент NUR.KZ.
Молодой человек, подаривший картину акиму, вновь пришел на встречу с Досаевым.
"Ну тебя что-то там захейтили из-за меня. Ты уж извини. Я посмотрел (комментарии казахстанцев по поводу подарка - прим. ред.)… вещи, от души которые делаются, не всегда воспринимаются.
За такую популярность я хотел бы… мне докладывали тогда, какая реакция произошла. С одной стороны, мне было очень приятно. Но за неудобства, причиненные тебе, хочу принести извинения. Ну, какие люди есть - такие люди есть", - заявил аким.
Алматинец в ответ поприветствовал Досаева и выразил согласие с ним.
"Вы правы. Легко сидеть, комментировать… а прийти сюда, готовиться к этой встрече, предлагать идеи - это очень трудно", - заметил он.
Напомним, 15 февраля Ерболату Досаеву подарили картину с его изображением, но аким попытался отказаться от подарка, но в итоге все же принял его и заявил, что подарит его жене.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063666-dosaev-izvinilsya-pered-almatintsem-podarivshim-emu-kartinu/