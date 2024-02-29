Досаев извинился перед алматинцем, подарившим ему картину

Ерболат Досаев извинился перед алматинцем, который ранее на одной из встреч подарил ему картину с изображением акима, передает корреспондент NUR.KZ.

Молодой человек, подаривший картину акиму, вновь пришел на встречу с Досаевым.

"Ну тебя что-то там захейтили из-за меня. Ты уж извини. Я посмотрел (комментарии казахстанцев по поводу подарка - прим. ред.)… вещи, от души которые делаются, не всегда воспринимаются.

За такую популярность я хотел бы… мне докладывали тогда, какая реакция произошла. С одной стороны, мне было очень приятно. Но за неудобства, причиненные тебе, хочу принести извинения. Ну, какие люди есть - такие люди есть", - заявил аким.

Алматинец в ответ поприветствовал Досаева и выразил согласие с ним.

"Вы правы. Легко сидеть, комментировать… а прийти сюда, готовиться к этой встрече, предлагать идеи - это очень трудно", - заметил он.

Напомним, 15 февраля Ерболату Досаеву подарили картину с его изображением, но аким попытался отказаться от подарка, но в итоге все же принял его и заявил, что подарит его жене.