Досаев пообещал запретить строительство на горных склонах в Алматы

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Аким Алматы Ерболат Досаев пообещал запретить строительство на горных склонах. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос жителя Медеуского района, который заявил о том, что на Каменском плато вырубаются яблоневые сады, передает корреспондент NUR.KZ.

Житель района заявил о том, что сошло несколько оползней.

"Мы просим внести сады в рекреационную зону. У меня есть заключение инспекций лесного хозяйства, институтов МЧС, что склоны опасны под застройку. Прошу решить этот вопрос", - заявил житель города.

Аким города отметил, что в понедельник пройдет сессия маслихата, где будут отрегулированы правила застройки.

"Будет запрет на строительство на склонах. Но вопрос незаконных построек мы не сможем решить до конца. У всех на руках есть акты на собственность. Они все пришли с Талгарского района и имеют законную силу. По присоединению в город, они стали городской проблемой.

Мы уже не можем проводить ревизию.

Теперь по садам: сады немолодые. Да, они держат почву, но они устарели. Нам нужны новые сады. По ночам полезное вывозится, поступает куча жалоб. Приглашаю всех к обсуждению этого вопроса", - сказал Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974612-dosaev-poobeschal-zapretit-stroitelstvo-na-gornyh-sklonah-v-almaty/