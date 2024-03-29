"5 объектов уже снесено": контроль за застройкой горных прилавков усилят в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание по вопросам регулирования застройки в предгорье города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как напомнили в акимате, в июне 2022 года маслихат города утвердил изменения в плане реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории, запрещающие строительство на участках с крутизной склонов более 15 градусов.

Принятые изменения отражены в недавно принятом генплане Алматы до 2040 года и новых проектах детальной планировки, в которые по итогам общественных обсуждений внесен ряд предложений. Одно из них – перевод более 4270 га земель в предгорьях под рекреационные зоны, где также запрещается строительство.

Отмечается, что, исходя из внесенных изменений, в 2022 году было отказано в выдаче разрешения на строительство 36 объектов, в 2023-м – 89 и в текущем – 32.

Тем не менее не все застройщики соблюдают проектные решения, некоторые проводят инженерно-геологические изыскания грунтов только для получения разрешительной документации.

"Из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды были поданы 46 исков, из которых 30 удовлетворены в пользу города, по 5 из них на сегодня был произведен снос объектов", - напомнили в ведомстве.

По итогам совещания Досаев поручил органам архитектуры и градостроительного надзора, акиматам районов обеспечить регулярный мониторинг предгорных территорий на предмет самовольного строительства.

Помимо этого, поручено внести в разрабатываемый по поручению президента Строительный кодекс предложение по усилению полномочий органов градостроительного контроля в части возможности проверки хода строительства индивидуальных жилых домов.

Департаменту по управлению земельными ресурсами поручено проводить проверки по земельным участкам с имеющимися срезами на предмет соблюдения земельного законодательства.

Напомним, в середине марта в южной столице начали сносить ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу объекта продолжались с 2022 года.

В декабре прошлого года в городе по решению суда снесли незаконный жилой комплекс KHAN. Объект возводился без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзоров, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Добавим также, ранее сообщалось, что Алматы возвращается к малоэтажной застройке. Об этом на презентации новых проектов детальной планировки рассказал замакима Алматы Аскар Амрин.

В мае прошлого года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

Во время одного из своих визитов в южную столицу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обращал внимание на неудобную планировку зданий и дорог и так называемую точечную застройку Алматы. Во время встречи с общественностью мегаполиса он заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.