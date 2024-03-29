Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"5 объектов уже снесено": контроль за застройкой горных прилавков усилят в Алматы

Опубликовано:

Алматы с высоты
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание по вопросам регулирования застройки в предгорье города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как напомнили в акимате, в июне 2022 года маслихат города утвердил изменения в плане реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории, запрещающие строительство на участках с крутизной склонов более 15 градусов.

Принятые изменения отражены в недавно принятом генплане Алматы до 2040 года и новых проектах детальной планировки, в которые по итогам общественных обсуждений внесен ряд предложений. Одно из них – перевод более 4270 га земель в предгорьях под рекреационные зоны, где также запрещается строительство.

Отмечается, что, исходя из внесенных изменений, в 2022 году было отказано в выдаче разрешения на строительство 36 объектов, в 2023-м – 89 и в текущем – 32.

Тем не менее не все застройщики соблюдают проектные решения, некоторые проводят инженерно-геологические изыскания грунтов только для получения разрешительной документации.

"Из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды были поданы 46 исков, из которых 30 удовлетворены в пользу города, по 5 из них на сегодня был произведен снос объектов", - напомнили в ведомстве.

По итогам совещания Досаев поручил органам архитектуры и градостроительного надзора, акиматам районов обеспечить регулярный мониторинг предгорных территорий на предмет самовольного строительства.

Помимо этого, поручено внести в разрабатываемый по поручению президента Строительный кодекс предложение по усилению полномочий органов градостроительного контроля в части возможности проверки хода строительства индивидуальных жилых домов.

Департаменту по управлению земельными ресурсами поручено проводить проверки по земельным участкам с имеющимися срезами на предмет соблюдения земельного законодательства.

Напомним, в середине марта в южной столице начали сносить ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу объекта продолжались с 2022 года.

В декабре прошлого года в городе по решению суда снесли незаконный жилой комплекс KHAN. Объект возводился без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзоров, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Добавим также, ранее сообщалось, что Алматы возвращается к малоэтажной застройке. Об этом на презентации новых проектов детальной планировки рассказал замакима Алматы Аскар Амрин.

В мае прошлого года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

Во время одного из своих визитов в южную столицу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обращал внимание на неудобную планировку зданий и дорог и так называемую точечную застройку Алматы. Во время встречи с общественностью мегаполиса он заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075157-kontrol-za-zastroykoy-gornyh-prilavkov-usilyat-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.