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На сколько выросла экономика Алматы в 2024 году

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Монумент Золотому человеку на фоне Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2023 году ВРП Алматы составил рекордные 24,8 трлн тенге. А в уходящем он может вырасти еще на 5,5%. Сколько алматинцев работают, развивая экономику, и какие у них зарплаты, узнали журналисты NUR.KZ.

Город Алматы является одном из главных экономических центров Казахстана. И в этом году, как сообщают в акимате мегаполиса, он продолжает демонстрировать устойчивый рос экономики, что в свою очередь способствует улучшению основных социально-экономических показателей города.

Темпы экономического роста

В 2023 году в Алматы был отмечен рост валового регионального продукта (ВРП), то есть общей розничной стоимости всех произведенных в городе товаров и услуг, до 24,8 трлн тенге, что являлось рекордным показателем за последние 10 лет.

По итогам 11 месяцев 2024 года краткосрочный экономический индикатор Алматы, который показывает рост выпуска по базовым отраслям, составляющим свыше 60% от валового внутреннего продукта (ВВП), вырос до 6,6%. По итогам года рост экономики мегаполиса прогнозируется на уровне 5,5%, а в 2025 году он может ускориться до 6,4%.

Развитие малого и среднего бизнеса

Главным драйвером развития различных отраслей экономики Алматы является малый и средний бизнес (МСБ). Сегодня в этой сфере работают более 85% от общего числа занятых в городе, или около 942 тыс. алматинцев.

В целях поддержания и развития МСБ в 2024 году из бюджета выделено 53,1 млрд тенге для поддержки 1,8 тыс. новых проектов. На 2025 год запланированы 71 млрд тенге, что позволит поддержать еще 2 тыс. новых проектов МСБ.

Таким образом, к 2030 году вклад малого и среднего бизнеса в экономику города должен достичь 70%.

Инвестиционный потенциал Алматы

Благодаря принимаемым мерам Алматы стал главным хабом страны по инвестициям в несырьевой сектор. За 11 месяцев текущего года в Алматы привлечено 1,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал.

Вид на Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наибольший рост инвестиций отмечается в обрабатывающей промышленности (увеличение в 2 раза, доля – 6,8%), образовании (+61,1%, доля – 5,3%), электро- и теплоснабжении (+54,7%, доля – 3,8%), в транспорте (+32,5%, доля – 15,6%), здравоохранении (+26,3%, доля – 4,3%), водоснабжении и водоотведении (+21,0%, доля – 2,0%).

В целом в экономику города планируется привлечение 2 трлн тенге в 2024 году и 2,3 трлн тенге – в 2025 году.

Обеспечение занятости населения

Развитие экономики и МСБ поспособствовали тому, что с начала текущего года в Алматы создано 68 тыс. рабочих мест. Важно отметить, что 82% из них являются постоянными. В результате уровень безработицы в Алматы снизился до 4,6%.

Большое внимание уделяется социальным рабочим местам, которые создаются работодателями на договорной основе с местными исполнительными органами. В Алматы данная работа проводится по шести основным направлениям: непосредственно социальные рабочие места, общественные работы, молодежная практика, а также проекты "Первое рабочее место", "Контракт поколений" и "Серебряный возраст".

Благодаря данным мерам, в частности, наблюдается снижение уровня молодежной безработицы – с 5,6% в начале 2023 года до 4,5% по итогам второго квартала 2024 года.

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в мегаполисе больше года также функционирует Городской центр карьеры. С момента запуска, с февраля 2023 года, в него обратились уже более 4 тыс. молодых людей.

Среднемесячная зарплата в Алматы в реальном выражении, то есть с учетом текущей инфляции, между тем выросла на 6,1% и составила 470 тыс. тенге. В том числе показатель увеличился в сферах образования – на 10,8%, а также здравоохранения и социального обеспечения – на 17,9%.

В целом, как подытоживают в акимате мегаполиса, Алматы продолжает укреплять свой статус одного из ведущих экономических центров Центральной Азии, обладающего устойчивостью и высоким потенциалом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2202245-na-skolko-vyrosla-ekonomika-almaty-v-2024-godu/

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