Фонтаны впервые реконструируют за почти 50 лет работы в Алматы
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В Алматы реконструируют четыре фонтана, три из которых работают уже почти 50 лет, а один - более 60 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В число реконструируемых попадают четыре фонтанных комплекса - Восточный и Западный фонтаны акимата Алматы, фонтан на площади Республики и фонтан у здания театра имени Габита Мусрепова.
"Как показала экспертиза проекта, данные объекты находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ гидроизоляции, устаревшее насосное оборудование и системы фильтрации требуют комплексного обновления.
В рамках модернизации запланировано усиление конструкций технических помещений, полная замена инженерных коммуникаций, водоснабжения, гидроизоляционного покрытия, обновление насосных станций и систем фильтрации воды, внедрение автоматизированного управления, а также благоустройство прилегающих территорий", - рассказали в акимате.
Помимо этого будут заменены форсунки, светильники, насосное оборудование, чаши, подсветки, трубы, гранитные плиты и другие важные элементы фонтанов.
Чтобы сделать фонтаны более безопасными для горожан, там установят низковольтные светильники и сухостоящее насосное оборудование, которое исключает риск поражения электрическим током. Очистка воды будет производить с применением генератора активного кислорода, что позволит отказаться от жидкого хлора и снизить затраты на эксплуатацию.
В акимате отмечают, что масштабная реконструкция фонтанов проводится впервые за все время их существования. Ранее производились лишь мелкие ремонтные работы.
В ведомстве обещают сохранить исторический облик, чтобы обновленные объекты сохранили архитектурную ценность и гармонично вписывались в городской ландшафт.
Так, Восточный и Западный фонтаны акимата, а также фонтан на площади Республики были построены в 1979 году и ремонтировались в 2010 году. Фонтан у театра имени Габита Мусрепова был построен в 1962 году и был частично реконструирован в 2009.
Работы по капитальной реконструкции начнутся в апреле и завершатся в октябре 2025 года. После реконструкции фонтаны вновь станут украшением города и комфортными зонами отдыха для жителей и гостей Алматы.
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Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщал, что в мае 2025 года будет проведена реконструкция Атакента, а также будут отремонтированы фонтаны на Площади Республики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235020-fontany-vpervye-rekonstruiruyut-za-pochti-50-let-raboty-v-almaty/