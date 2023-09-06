Школьников в Алматы теперь развозят специальные автобусы. Как они выглядят (фото)

Алматинских школьников с недавних пор развозят по учебным заведениям на специальном транспорте. Городские власти провели пресс-тур, где показали возможности этих автобусов, передает NUR.KZ.

В Алматы стартовал проект "Школьный автобус", в рамках которого учащиеся мегаполиса добираются до занятий на комфортабельных транспортных средствах за счет акимата.

Всего школы мегаполиса получили 100 новых автобусов, которые перевозят ежедневно более 8000 учеников. В приоритете – учащиеся младших классов, а также ученики, проживающие в отдаленных районах.

Но и это еще не все. Как сообщила заместитель акима Асем Нусупова, в ближайшем будущем, а именно в 2024 году, для школ планируют приобрести еще 50 автобусов.

"Благодаря дальнейшему расширению проекта (транспортом – прим. ред.) будут охвачены уже 12500 детей. Именно у такого количества детей с 1 по 11 классы, по нашим подсчетам, усложнен путь в школу и есть потребность в подвозе", – отметила она.

Асем Нусупова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

По словам руководителя Управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаевой, на проект выделено 1,4 млрд тенге.

"С 1 сентября все автобусы перевозят детей по утвержденным маршрутам с соблюдением соответствующих мер безопасности. Реализация проекта "Школьный автобус" позволит помочь родителям учащихся, повысить безопасность детей школьного возраста и снизить нагрузку на дорожный трафик", – сказала Ляззат Ауесхановна.

Ляззат Жылкыбаева. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Курсирующие по городу школьные автобусы не только обеспечивают безопасную транспортировку учащихся, но и "разгрузили" родителей.

К примеру, в общеобразовательной школе №183 имеется два автобуса, которые перевозят 76 учащихся. Уже к 12:30 автобусы поджидали учеников в сопровождении провожающих, чтобы развезти их по домам.

"Автобусы удобные и безопасные, и внутри тоже красиво. Теперь не беспокоимся, что можем опоздать в школу. Нас трое учеников дома, и все передвигаемся на школьном автобусе. Раньше мы добирались на общественном автобусе, бывало, что опаздывали", – рассказала ученица 9 класса Лаура Серикболат.

Школьный автобус. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Школьный автобус. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Я ученик 9 класса. Раньше я до школы добирался пешком, это конечная этого автобуса. Очень рад, что появились эти автобусы. Я добираюсь минут 10, максимум 15 до школы. Пешком я спускался где-то полчаса. Это очень помогло мне сэкономить время, чтобы добираться до школы", – поделился ученик Ахрор Илькибаев.

Ученики младших классов тоже рассказали о своих впечатлениях о новых автобусах. По их словам, теперь им легко добираться до школы, не надо платить за проезд и "наматывать километры" до ближайшей остановки.

"Я просыпаюсь, встаю и иду в магазин, там меня встречает автобус, дальше я еду в школу. Пока едем в автобусе, смотрим на дороги, нам всегда бывает весело", – делится маленький Муслим.

Школьный автобус. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Новыми автобусами довольны также и родители. Они теперь не беспокоятся о безопасности детей, ведь автобусы подбирают и подвозят юных пассажиров у остановок около дома.

"У меня два ребенка учатся здесь, в школе-гимназии №200. Когда не было автобусов, сам подвозил детей, отпрашивался с работы, либо жена с маленьким ребенком на руках отвозила на общественном транспорте, что не всегда удобно. Теперь же автобус забирает (детей – прим. ред.) прямо у дома, дети даже дорогу не переходят. В начале я все равно следовал за автобусом, беспокоился, но убедился, что дети доезжают без опозданий и в безопасности. Водитель, приезжая на остановку, объявляет "200-я школа" и забирает всех ребят. Удобно не только для детей, но и для нас, родителей, поэтому сейчас работаю не беспокоясь", – поделился один из родителей, Жанибек Кожабергенов.

Школьный автобус. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Директор школы-гимназии №200 Айнур Нурымовна отмечает, что составлен специальный график, по которому автобусы подвозят 241 учащегося в две смены.

"В школе-гимназии №200 в настоящее время обучается 2350 детей. Нам предоставлено два автобуса: один на 20 мест, второй – на 36. Нами составлен график, и, соответственно, маршрут для автобусов. В первую смену мы перевозим 110 учащихся, во вторую – 131. Радости детей нет предела, родители тоже довольны", – озвучила она.

Так, согласно графику, в 07:10 водитель автобуса Турсын Спабеков забирает детей с дачи Абай. Потом, в 07:40, подвозит вторую смену. А после 12:00 он развозит детей обратно по домам.

Школьный автобус. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В целом, автобусы соответствуют международным стандартам безопасности, имеют аварийный выход, ремни безопасности, пандус для детей с ограниченными возможностями и другие удобства. В акимате заверили, что развозить детей будут в сопровождении педагогов и в соответствии с разработанными правилами перевозки детей.

Школьный автобус. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сами учащиеся Алматы делятся, что теперь их путь за знаниями начинается с "желтых" автобусов, которые еще недавно они видели по телевизору.