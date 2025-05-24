Ерболат Досаев освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

Отметим, Ерболат Досаев родился в Алматы.

Окончил Алматинский энергетический институт и государственный технический университет им. Баумана в Москве.

Свой трудовой путь начал в 1993 году в МНПП "Искер".

За свою карьеру Досаев успел поработать советником премьер-министра Казахстана, вице-министром финансов, заместителем главы правительства.

В разные годы возглавлял совет директоров Банка развития Казахстана, Агентство РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, совет директоров АО "КазИнвестБанк", нацхолдинг "Байтерек".

Занимал посты министра финансов, министра здравоохранения, министра экономического развития и торговли РК.

В 2019 году был назначен на должность председателя Нацбанка. Эту должность занимал до назначения на пост акима южной столицы.

Накануне стало известно, что сегодня, 24 мая, депутаты маслихата Алматы соберутся для дачи согласия на назначение нового акима города.

Согласно информации на сайте Акорды, согласие на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы дается на собрании депутатов маслихатов. Президент на основании представления предлагает не менее двух кандидатов на должность акима.

Голосование может быть как открытым, так и тайным. Решение принимается на собрании.