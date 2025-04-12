Досаев провел обряд "тұсау кесу" в Алматы (фото, видео)

Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня провел обряд "тұсау кесу" для годовалого местного жителя, свидетелями события стали многие горожане, передает корреспондент NUR.KZ.

Корреспондент NUR.KZ сегодня стал свидетелем обряда "тұсау кесу", который проводили в Алматы рядом с установленной юртой. Внимание многих горожан к этому событию привлекло то, что обряд проводил аким Алматы Ерболат Досаев.

Аким Алматы Ерболат Досаев проводит обряд. Фото: NUR.KZ

Судя по вышивке на ткани, виновнику торжества исполнился 1 год и его зовут Кадамом. После того как Досаев разрезал путы, мальчик долго не мог сделать выбор между разложенными перед ним предметами.

Судя по кадрам, мальчик все же выбрал футбольный мяч. Возможно, он свяжет свою взрослую жизнь с профессиональным спортом.

После обряда Досаев сфотографировался с родными мальчика на память.

Аким Алматы Ерболат Досаев проводит обряд. Фото: NUR.KZ

Отметим, что церемония проведения обряда произошла во время массового мероприятия, чем-то напоминающим празднование Наурыза. Даже на установленных архитектурных формах было написано "Наурыз 2025". Например, были установлены юрты, рядом с которыми стояли мужчины в национальных костюмах, с беркутом в руках и с собакой тазы.

Праздничное мероприятие в Алматы. Фото: NUR.KZ

Сама территория празднования напоминала этно-аул. Многие мужчины пробовали себя в спортивных соревнованиях и состязаниях. Например, по борьбе.

Соревнование по борьбе в Алматы. Фото: NUR.KZ

Другие местные жители соревновались в подтягиваниях на турнике. Понаблюдать за спортивными состязаниями собралось немало местных жителей.

Соревнования по подтягиванию. Фото: NUR.KZ

Отметим, что Ерболат Досаев уже не в первый раз проводил обряд разрезания пут. Несколько лет назад мы писали, что во время встречи с населением Алатауского района акима Алматы попросили провести обряд "тусау кесу".