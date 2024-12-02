Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На сколько выросли зарплаты учителей и врачей в Алматы

Опубликовано:

Машина скорой помощи стоит у приемного отделения больницы
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя зарплата в Алматы выросла на 15,2% за год. В том числе показатель увеличился в сферах образования – на 10,8%, а также здравоохранения и социального обеспечения – на 17,9%. Подробнее с данными ознакомились журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Средняя зарплата в Алматы выросла на 15,2% за год, достигнув 471 264 тенге, что выше среднего показателя по Казахстану.
  • В сфере образования Алматы зарплаты увеличились на 10,8%, при этом учителя 5-11 классов зарабатывают больше всего - 493 123 тенге.
  • В области здравоохранения и социального обслуживания Алматы рост зарплат составил 17,9%, со средним показателем 335 705 тенге во втором квартале 2024 года.

Средняя зарплата в Казахстане по итогам третьего квартала 2024 года составила 390 328 тенге. В пятерку лидеров по уровню доходов наемных работников входит крупнейший город страны – Алматы.

Здесь среднемесячная номинальная заработная плата, согласно актуальным данным Бюро национальной статистики (БНС), составила 471 264 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 15,2%.

Доходы увеличились во всех основных видах экономической деятельности. Сильнее всего средняя зарплата выросла в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 49,4%, в предоставлении услуг по проживанию и питанию – на 47,3%, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха – на 26,3%.

Рост доходов выше инфляции в мегаполисе также отмечен в сферах деятельности с большим количеством работников. Это образование – 10,8%, а также здравоохранение и социальное обслуживание населения – целых 17,9%.

Сколько зарабатывают учителя Алматы

Во втором квартале средняя зарплата в сфере образования Алматы, согласно данным информационно-аналитической системы БНС "Талдау", составила 381 661 тенге.

Работники дошкольного образования в среднем получают 220 306 тенге, а учителя начальной школы (1-4 классы) – 326 967 тенге. Рост их доходов по сравнению с прошлым годом составил 19,8% и 18,6% соответственно.

Представители основного и общего среднего образования (5-11 классы) в среднем зарабатывают больше всего – 493 123 тенге. За год их зарплаты выросли на 3,3%.

У работников колледжей и техникумов этот показатель равен 280 654 тенге, а высших учебных заведений – 385 279 тенге. За год он вырос на 1,4% и 4,4% соответственно.

Средние зарплаты в сфере образования во II квартале 2024 года в Алматы
Вид экономической деятельности Средняя
зарплата (тенге)		 Годовой рост
Дошкольное образование 220 306 19,8%
Начальное образование 326 967 18,6%
Основное и общее среднее образование 493 123 3,3%
Техническое и профессиональное среднее образование 280 654 1,4%
Высшее образование 385 268 4,4%
По данным Бюро национальной статистики

Сколько зарабатывают врачи Алматы

А в области здравоохранения и социального обслуживания населения города Алматы средняя зарплата во втором квартале 2024 года составила 335 705 тенге.

В деятельности больничных организаций этот показатель составляет 375 976 тенге. Рост равен 4,8%.

Врачи общей практики, по официальным данным, в среднем зарабатывают 329 367 тенге, узкие специалисты – 370 866 тенге, а стоматологи – 227 516 тенге. У них за год зарплаты выросли на 9%, 10,2% и 21,4% соответственно.

Средние зарплаты в сфере здравоохранения во II квартале 2024 года в Алматы
Вид экономической деятельности Средняя
зарплата (тенге)		 Годовой рост
Деятельность больничных организаций 375 976 4,8%
Общая врачебная практика 329 367 9,0%
Специальная врачебная практика 370 866 10,2%
Стоматологическая деятельность 227 516 21,4%
По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, доходы алматинских работников растут, в целом обгоняя инфляцию в регионе. Ростом в том числе отметились доходы в сферах образования и здравоохранения, отличающиеся большим количеством трудящихся.

Напомним, что Алматы является лидером в стране по объему ВВП. С показателем 10,7 млн тенге мегаполис обгоняет даже целые страны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2190546-na-skolko-vyrosli-zarplaty-uchiteley-i-vrachey-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie