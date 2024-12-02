На сколько выросли зарплаты учителей и врачей в Алматы

Средняя зарплата в Алматы выросла на 15,2% за год. В том числе показатель увеличился в сферах образования – на 10,8%, а также здравоохранения и социального обеспечения – на 17,9%. Подробнее с данными ознакомились журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Средняя зарплата в Алматы выросла на 15,2% за год, достигнув 471 264 тенге, что выше среднего показателя по Казахстану.

В сфере образования Алматы зарплаты увеличились на 10,8%, при этом учителя 5-11 классов зарабатывают больше всего - 493 123 тенге.

В области здравоохранения и социального обслуживания Алматы рост зарплат составил 17,9%, со средним показателем 335 705 тенге во втором квартале 2024 года.

Средняя зарплата в Казахстане по итогам третьего квартала 2024 года составила 390 328 тенге. В пятерку лидеров по уровню доходов наемных работников входит крупнейший город страны – Алматы.

Здесь среднемесячная номинальная заработная плата, согласно актуальным данным Бюро национальной статистики (БНС), составила 471 264 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 15,2%.

Доходы увеличились во всех основных видах экономической деятельности. Сильнее всего средняя зарплата выросла в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 49,4%, в предоставлении услуг по проживанию и питанию – на 47,3%, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха – на 26,3%.

Рост доходов выше инфляции в мегаполисе также отмечен в сферах деятельности с большим количеством работников. Это образование – 10,8%, а также здравоохранение и социальное обслуживание населения – целых 17,9%.

Сколько зарабатывают учителя Алматы

Во втором квартале средняя зарплата в сфере образования Алматы, согласно данным информационно-аналитической системы БНС "Талдау", составила 381 661 тенге.

Работники дошкольного образования в среднем получают 220 306 тенге, а учителя начальной школы (1-4 классы) – 326 967 тенге. Рост их доходов по сравнению с прошлым годом составил 19,8% и 18,6% соответственно.

Представители основного и общего среднего образования (5-11 классы) в среднем зарабатывают больше всего – 493 123 тенге. За год их зарплаты выросли на 3,3%.

У работников колледжей и техникумов этот показатель равен 280 654 тенге, а высших учебных заведений – 385 279 тенге. За год он вырос на 1,4% и 4,4% соответственно.

Средние зарплаты в сфере образования во II квартале 2024 года в Алматы Вид экономической деятельности Средняя

зарплата (тенге) Годовой рост Дошкольное образование 220 306 19,8% Начальное образование 326 967 18,6% Основное и общее среднее образование 493 123 3,3% Техническое и профессиональное среднее образование 280 654 1,4% Высшее образование 385 268 4,4% По данным Бюро национальной статистики

Сколько зарабатывают врачи Алматы

А в области здравоохранения и социального обслуживания населения города Алматы средняя зарплата во втором квартале 2024 года составила 335 705 тенге.

В деятельности больничных организаций этот показатель составляет 375 976 тенге. Рост равен 4,8%.

Врачи общей практики, по официальным данным, в среднем зарабатывают 329 367 тенге, узкие специалисты – 370 866 тенге, а стоматологи – 227 516 тенге. У них за год зарплаты выросли на 9%, 10,2% и 21,4% соответственно.

Средние зарплаты в сфере здравоохранения во II квартале 2024 года в Алматы Вид экономической деятельности Средняя

зарплата (тенге) Годовой рост Деятельность больничных организаций 375 976 4,8% Общая врачебная практика 329 367 9,0% Специальная врачебная практика 370 866 10,2% Стоматологическая деятельность 227 516 21,4% По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, доходы алматинских работников растут, в целом обгоняя инфляцию в регионе. Ростом в том числе отметились доходы в сферах образования и здравоохранения, отличающиеся большим количеством трудящихся.

Напомним, что Алматы является лидером в стране по объему ВВП. С показателем 10,7 млн тенге мегаполис обгоняет даже целые страны.