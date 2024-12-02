На сколько выросли зарплаты учителей и врачей в Алматы

Средняя зарплата в Алматы выросла на 15,2% за год. В том числе показатель увеличился в сферах образования – на 10,8%, а также здравоохранения и социального обеспечения – на 17,9%. Подробнее с данными ознакомились журналисты NUR.KZ.
- Средняя зарплата в Алматы выросла на 15,2% за год, достигнув 471 264 тенге, что выше среднего показателя по Казахстану.
- В сфере образования Алматы зарплаты увеличились на 10,8%, при этом учителя 5-11 классов зарабатывают больше всего - 493 123 тенге.
- В области здравоохранения и социального обслуживания Алматы рост зарплат составил 17,9%, со средним показателем 335 705 тенге во втором квартале 2024 года.
Средняя зарплата в Казахстане по итогам третьего квартала 2024 года составила 390 328 тенге. В пятерку лидеров по уровню доходов наемных работников входит крупнейший город страны – Алматы.
Здесь среднемесячная номинальная заработная плата, согласно актуальным данным Бюро национальной статистики (БНС), составила 471 264 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 15,2%.
Доходы увеличились во всех основных видах экономической деятельности. Сильнее всего средняя зарплата выросла в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 49,4%, в предоставлении услуг по проживанию и питанию – на 47,3%, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха – на 26,3%.
Рост доходов выше инфляции в мегаполисе также отмечен в сферах деятельности с большим количеством работников. Это образование – 10,8%, а также здравоохранение и социальное обслуживание населения – целых 17,9%.
Сколько зарабатывают учителя Алматы
Во втором квартале средняя зарплата в сфере образования Алматы, согласно данным информационно-аналитической системы БНС "Талдау", составила 381 661 тенге.
Работники дошкольного образования в среднем получают 220 306 тенге, а учителя начальной школы (1-4 классы) – 326 967 тенге. Рост их доходов по сравнению с прошлым годом составил 19,8% и 18,6% соответственно.
Представители основного и общего среднего образования (5-11 классы) в среднем зарабатывают больше всего – 493 123 тенге. За год их зарплаты выросли на 3,3%.
У работников колледжей и техникумов этот показатель равен 280 654 тенге, а высших учебных заведений – 385 279 тенге. За год он вырос на 1,4% и 4,4% соответственно.
|Средние зарплаты в сфере образования во II квартале 2024 года в Алматы
|Вид экономической деятельности
|Средняя
зарплата (тенге)
|Годовой рост
|Дошкольное образование
|220 306
|19,8%
|Начальное образование
|326 967
|18,6%
|Основное и общее среднее образование
|493 123
|3,3%
|Техническое и профессиональное среднее образование
|280 654
|1,4%
|Высшее образование
|385 268
|4,4%
|По данным Бюро национальной статистики
Сколько зарабатывают врачи Алматы
А в области здравоохранения и социального обслуживания населения города Алматы средняя зарплата во втором квартале 2024 года составила 335 705 тенге.
В деятельности больничных организаций этот показатель составляет 375 976 тенге. Рост равен 4,8%.
Врачи общей практики, по официальным данным, в среднем зарабатывают 329 367 тенге, узкие специалисты – 370 866 тенге, а стоматологи – 227 516 тенге. У них за год зарплаты выросли на 9%, 10,2% и 21,4% соответственно.
|Средние зарплаты в сфере здравоохранения во II квартале 2024 года в Алматы
|Вид экономической деятельности
|Средняя
зарплата (тенге)
|Годовой рост
|Деятельность больничных организаций
|375 976
|4,8%
|Общая врачебная практика
|329 367
|9,0%
|Специальная врачебная практика
|370 866
|10,2%
|Стоматологическая деятельность
|227 516
|21,4%
|По данным Бюро национальной статистики
Таким образом, доходы алматинских работников растут, в целом обгоняя инфляцию в регионе. Ростом в том числе отметились доходы в сферах образования и здравоохранения, отличающиеся большим количеством трудящихся.
Напомним, что Алматы является лидером в стране по объему ВВП. С показателем 10,7 млн тенге мегаполис обгоняет даже целые страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2190546-na-skolko-vyrosli-zarplaty-uchiteley-i-vrachey-v-almaty/