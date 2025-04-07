Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Благоустройство Сайрана: стало известно, на каком этапе работы (фото)

Опубликовано:

Благоустройство озера Сайран
Благоустройство озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев провел рабочий объезд территории озера Сайран, где завершаются работы по комплексному благоустройству, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, Ерболат Досаев провел рабочий объезд территории озера Сайран - одного из самых узнаваемых и любимых алматинцами уголков города, где завершаются работы по комплексному благоустройству.

Проект создания современной набережной с пляжной зоной, пешеходными маршрутами и зонами активного отдыха реализуется на участке площадью 47,6 га.

На сегодня основные строительные работы, включая укрепление береговой линии, прокладку инженерных сетей и возведение дамбы, завершены на 80%. Сейчас ведется укладка брусчатки, установка малых архитектурных форм и озеленение территории.

Благоустройство озера Сайран
Благоустройство озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Благоустройство озера Сайран
Благоустройство озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Благоустройство озера Сайран
Благоустройство озера Сайран. Фото: акимат Алматы

В ходе рабочего объезда аким дал замечания по благоустройству тротуарной части: укладка плитки должна выполняться с соблюдением проектных отметок и строительных стандартов - без зазоров, просадок и перепадов, с формированием ровной и безопасной поверхности, соответствующей требованиям городской среды.

Также поручено провести профессиональное лесопатологическое обследование деревьев на прилегающей территории и обеспечить высадку новых саженцев в рамках единой ландшафтной концепции благоустройства.

Благоустройство озера Сайран
Благоустройство озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Благоустройство озера Сайран
Благоустройство озера Сайран. Фото: акимат Алматы

В связи с допущенными нарушениями Ерболат Досаев поручил расторгнуть договор с ТОО "Premier Expert" - компанией, осуществляющей технический надзор. Подрядным организациям строго указано усилить контроль за сроками и качеством исполнения работ. Ответственным ведомствам обозначен крайний срок завершения всех работ - до конца мая 2025 года.

Проект будет принят только при безусловном соблюдении сроков и высоких стандартов качества. Также замечания и конкретные поручения даны Управлению по развитию общественных пространств Алматы. Контроль за ходом реализации проекта остается на личном контроле акима.

Эскиз благоустройства озера Сайран
Эскиз благоустройства озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Эскиз благоустройства озера Сайран
Эскиз благоустройства озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Как напоминает акимат, реконструкция водохранилища Сайран стартовала в феврале 2024 года. После завершения работ алматинцы получат уникальное рекреационное пространство в центре города, заверяют в ведомстве.

Обновленная набережная соединит два берега озера в единую прогулочную зону длиной 2,5 км. По проекту на территории появятся скамейки, перголы у водоема с лотосами, фудкорты, скейтпарк, футбольное поле, площадки для паркура, роллердром, велопарк, детский городок, зона для выгула собак, общественные туалеты и система круглосуточного видеонаблюдения. Будут построены два пункта полиции и два спасательных поста.

Эскиз благоустройства озера Сайран
Эскиз благоустройства озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Эскиз благоустройства озера Сайран
Эскиз благоустройства озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Напомним, речь о ходе работ по благоустройству Сайрана шла и во время встречи акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Алмалинского района.

Впервые в акимате Алматы показывали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции, осенью прошлого года.

А в декабре Ерболат Досаев рассказывал о планах на автовокзал "Сайран", находящийся рядом с озером.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233755-dosaev-oznakomilsya-s-hodom-blagoustroystva-ozera-sayran-v-almaty-foto/