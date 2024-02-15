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"Вдруг Антикор заберет": Досаеву подарили картину с его изображением

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Подарок для акима
Подарок для акима. Скриншот: видео встречи с населением

Во время встречи с населением Ауэзовского района акиму Алматы Ерболату Досаеву подарили картину с его изображением, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей города пришел на встречу с акимом с подарком. Поначалу Досаев пытался отказаться от подношения.

"Неужели мне нельзя выразить благодарность?" - задал вопрос житель.

"Вдруг у меня Антикор заберет", - ответил аким.

Молодой человек поблагодарил акима за переживания за город, отметив, что "мало кто конструктивно настроен". Он выразил благодарность за пробивку одной из улиц, выделенную полосу для транспорта и другие вещи, а затем продемонстрировал картину, которую решил подарить Ерболату Досаеву.

На ней изображен аким, держащий бетонные блоки в поднятых руках.

"Домой заберу, жене подарю", - ответил аким.

Ранее Досаев во время встречи с населением Алмалинского района ответил на вопрос о том, чем он гордится за два года пребывания на своем посту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061107-vdrug-antikor-zaberet-dosaevu-podarili-kartinu-s-ego-izobrazheniem/

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