"Вдруг Антикор заберет": Досаеву подарили картину с его изображением

Во время встречи с населением Ауэзовского района акиму Алматы Ерболату Досаеву подарили картину с его изображением, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей города пришел на встречу с акимом с подарком. Поначалу Досаев пытался отказаться от подношения.

"Неужели мне нельзя выразить благодарность?" - задал вопрос житель.

"Вдруг у меня Антикор заберет", - ответил аким.

Молодой человек поблагодарил акима за переживания за город, отметив, что "мало кто конструктивно настроен". Он выразил благодарность за пробивку одной из улиц, выделенную полосу для транспорта и другие вещи, а затем продемонстрировал картину, которую решил подарить Ерболату Досаеву.

На ней изображен аким, держащий бетонные блоки в поднятых руках.

"Домой заберу, жене подарю", - ответил аким.

Ранее Досаев во время встречи с населением Алмалинского района ответил на вопрос о том, чем он гордится за два года пребывания на своем посту.