Будет докладывать два раза в месяц: Токаев поручил Досаеву навести порядок в Алматы
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своей рабочей поездки поставил ряд задач перед акимом города Ерболатом Досаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Токаева.
Как сообщал Руслан Желдибай в своем Telegram-канале, Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.
"Кроме того, глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций "Таза Қазақстан", озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса", - написал пресс-секретарь президента.
Досаеву поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны.
"Аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно президенту", - добавил Желдибай.
Напомним, в субботу, 29 марта, в Алматы состоялась встреча главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Токаев лично встретил коллегу в алматинском аэропорту
Главы государств осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Аким города Ерболат Досаев показал главам государств знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу".
Также Токаев и Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак" и посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу".
Потом прошла неформальная встреча президентов двух стран. А к концу дня в честь визита Мирзиеева телебашня Кок-Тобе в Алматы была подсвечена цветами государственных флагов Казахстана и Узбекистана.
Добавим, что до встречи с Мирзиеевым Токаев также встретился с Досаевым и дал ему ряд поручений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2231630-budet-otchityvatsya-dva-raza-v-mesyac-tokaev-poruchil-dosaevu-navesti-poryadok-v-almaty/