Будет докладывать два раза в месяц: Токаев поручил Досаеву навести порядок в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своей рабочей поездки поставил ряд задач перед акимом города Ерболатом Досаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Токаева.

Как сообщал Руслан Желдибай в своем Telegram-канале, Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.

"Кроме того, глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций "Таза Қазақстан", озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса", - написал пресс-секретарь президента.

Досаеву поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны.

"Аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно президенту", - добавил Желдибай.

Напомним, в субботу, 29 марта, в Алматы состоялась встреча главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Токаев лично встретил коллегу в алматинском аэропорту

Главы государств осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Аким города Ерболат Досаев показал главам государств знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу".

Также Токаев и Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак" и посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу".

Потом прошла неформальная встреча президентов двух стран. А к концу дня в честь визита Мирзиеева телебашня Кок-Тобе в Алматы была подсвечена цветами государственных флагов Казахстана и Узбекистана.

Добавим, что до встречи с Мирзиеевым Токаев также встретился с Досаевым и дал ему ряд поручений.