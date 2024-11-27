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Еще 100 специальных автобусов будут бесплатно развозить школьников в Алматы

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Школьные автобусы
Школьные автобусы. Фото: акимат Алматы

В Алматы запустили еще сто школьных автобусов для развозки учеников из отдаленных районов. Таким образом, проект охватит более 14 тысяч детей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате, сто школьных автобусов приобретено по поручению акима города Ерболата Досаева. Ожидается, что с учетом новых школьных автобусов подвоз будет обеспечен для 14 тысяч детей.

Школьные автобусы
Школьные автобусы. Фото: акимат Алматы

Автобусы будут выходить на маршруты по мере поступления заявок от школ, в которых учатся дети, проживающие в отдаленных и труднодоступных районах. Это один из приоритетов, согласно которому распределяются школьные автобусы. Для каждой школы разработаны детальные маршрутные листы, чтобы обеспечить транспортировку учащихся.

Камеры в автобусе
Камеры в автобусе. Фото: акимат Алматы

Закупленные автобусы произведены в Казахстане. Они соответствуют стандартам безопасности, оборудованы аварийными выходами и оснащены удобными креслами, отделениями для рюкзаков, пандусом для детей с особыми потребностями. Каждый автобус рассчитан на 21 посадочное место.

Школьный автобус
Школьный автобус. Фото: акимат Алматы

Проект по предоставлению школьных автобусов для бесплатных перевозок детей школьного возраста от места проживания к учебному заведению и обратно был запущен в прошлом году. Тогда при поддержке проектного офиса акимата города было запущено 100 автобусов с охватом более 6 тысяч детей.

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Напомним, во время рабочей поездки в Алмалинский район аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел отремонтированное здание школы-гимназии №136 и детский сад, открытый за счет частных инвестиций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193366-eshche-100-specialnyh-avtobusov-budut-besplatno-razvozit-shkolnikov-v-almaty/

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