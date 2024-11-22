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Велопарк, лотосы, фудкорты: как будет выглядеть набережная озера Сайран в Алматы после реконструкции

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Набережная северного берега озера Сайран
Набережная северного берега озера Сайран. Иллюстрация: акимат Алматы

В акимате Алматы показали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции. Отмечается, что уже в следующем году на берегу появится новое общественное пространство, передает NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, на сегодня работы выполнены на 70% - завершается прокладка системы автополива, водоснабжения, кабелей электроснабжения, проводится наружное освещение, укрепление берега и возведение набережной.

Согласно проекту, два берега озера Сайран будут соединены в единую прогулочную набережную длиной в 2,5 км вблизи воды. Также будут доступны прогулочные маршруты: 3,5 км - через существующий мост, и 4,5 км - маршрут с выходом на проспект Абая. Со стороны Толе би весной будут высажены зеленые насаждения - 200 крупномерных лип.

Сайран
Сайран. Эскиз: акимат Алматы

Кроме того, на территории водохранилища появятся пергола у водоема с лотосами, скамейки, урны и фудкорты. Для активного досуга построят скейтпарк с роллердромом, тренажеры, площадку для паркура, велопарк, футбольное поле и детский городок.

На территории также появятся общественные туалеты и огороженная площадка для выгула собак. Для безопасности по периметру установят камеры видеонаблюдения и расположат два пункта полиции и два спасательных поста.

Сайран
Сайран. Эскиз: акимат Алматы

Таким образом освещенное, облагороженное и уютное пространство вновь станет центром притяжения в Алматы, который преобразит не только близлежащие районы, но и улучшит городскую среду в целом, отмечают в акимате.

Сегодня с ходом работ ознакомился также и аким города Ерболат Досаев. Он отметил, что в последние годы Сайран воспринимался заброшенным местом, не вызывающим интереса.

Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

"Наша цель - изменить этот стереотип. Здесь должен быть организован цивилизованный отдых: детские и семейные зоны, зоны активного времяпровождения и спорта, пляжные зоны с удобными лежаками, освещенные тропинки, ухоженные набережные, современные кафе.

Важным приоритетом является восстановление утраченной экосистемы, флоры и фауны. Во всем мире пруды, водоемы и зеленые парки становятся местами притяжения. И в рамках полицентричного развития города Сайран должен стать одним из тех мест, куда охотно будут приезжать как жители центральных районов, так и иностранные туристы", - отметил Ерболат Досаев.

Как выглядит Сайран сейчас
Как выглядит Сайран сейчас. Фото: акимат Алматы

Стоит отметить, что реализация проекта началась в феврале 2024 года, а завершатся все строительно-монтажные работы до конца текущего года. Глава города поручил подрядной организации завершить все работы в установленные сроки с соблюдением всех строительных, инженерно-технических и санитарных норм.

Сайран
Сайран. Эскиз: акимат Алматы

В акимате напомнили, что работы по капитальному благоустройству набережной не производились десятки лет. Водохранилище Сайран было введено в эксплуатацию в 1971 году, в 1988-1989 годах на набережной только установили асфальтовые дорожки и освещение. В 2023 году впервые за 50 лет было очищено дно водохранилища Сайран. В результаты механической очистки было вывезено 142 тыс. кубометров ила и 23 тонны бытового мусора.

Ранее аким уже рассказывал, когда будут завершены работы на Сайране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191206-velopark-lotosy-fudkorty-kak-budet-vyglyadet-naberezhnaya-ozera-sayran-v-almaty-posle-rekonstrukcii/

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