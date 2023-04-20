"С моего прихода разрешения не давали": Досаев высказался о застройке в горах Алматы

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Бостандыкского района ответил на просьбу одного из жителей запретить застройку в горах, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, один из алматинцев обратился к акиму с сообщением о том, что яблоневые сады застроили туристическими объектами.

"Яблоневые сады возле плотины Карагайлы были любимым местом отдыха. Там возвели туристические объекты – прокат лошадей, купольный дом. Таких случаев все больше. Я понимаю, что туризм должен развиваться, но если акимат не способен контролировать, чтобы застройка велась с соблюдением кода, то лучше запретить (застройку - прим. ред.)", - заявил житель города.

Он попросил акима разобраться в этом вопросе.

"Городу нужна развитая туристическая инфраструктура, со стороны города мы будем это развивать, но без привлечения частных инвесторов это не решится. А туристическая инфраструктура нужна, но за этим нужно ухаживать.

Новые стандарты, которые мы внедряем, необходимы. Пусть появляются и глэмпинги, и кемпинги, обустройство дорог и мусорные корзины. Но я считаю, в первую очередь, мы должны начать с самих себя", - заявил Досаев.

По его словам, алматинцы сами не всегда аккуратно относятся к природе.

"Каждый раз, когда мы поднимаем вопрос Кок-Жайлау, мне нужно организовать инфраструктуру, чтобы люди, кто вышел побыть на природе, могли бы завершить это правильно. Но у нас сломать дерево легко, чтобы сделать дрова.

Я рассчитываю на молодое поколение, но не все молодое поколение готово поддерживать природу. Если есть предложения – я готов их рассмотреть. У нас запрещено строительство на горных прилавках выше градиента 15%, принято решение и строек нет: с моего прихода и принятия этих правил ни одно разрешение город не давал.

Вопрос есть старых незавершенных строительств либо начатых разрешений, которые получили при присоединении территорий Карасайского и Талгарского районов", - сообщил аким.

По его словам, нужно следить за соблюдением новых стандартов. Досаев призвал алматинцев - если они видят, что в горных районах идет застройка - обращаться в районный акимат, УГСК или через платформу Open Almaty. Аким заверил, что необходимые меры будут приняты.

"Но вот эти предложения, что нужно все запретить - я не говорю, строить дома, виллы, - но туристическая инфраструктура городу нужна. Даже не для внешних туристов, а для горожан", - заключил градоначальник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017512-s-moego-prihoda-razresheniya-ne-davali-dosaev-vyskazalsya-o-zastroyke-v-gorah-almaty/