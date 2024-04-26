Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: приговор вынесли мужчине, ударившему водителя

В Алматы сегодня вынесли приговор по делу о ДТП с автобусом в Алматы, в котором погибли три человека. Пассажиру, ударившему водителя, назначили 8 лет тюрьмы, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям:

по статье 293 УК РК "Хулиганство";

по статье 351 УК РК "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Сегодня, 26 апреля, судья вынес приговор. Решением суда обвиняемый Дархан Ахметжанов был признан виновным по обеим статьям. За хулиганство ему назначили 1 год лишения свободы, а по статье 351 УК РК – 8 лет.

В итоге, путем поглощения более строгого наказания менее строгим, окончательно мужчина был приговорен к 8 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Кроме того, суд взыскал с осужденного более 16 млн тенге в качестве морального ущерба в пользу родных погибших.

Ранее прокурор запрашивал для Ахметжанова 8 лет тюрьмы.

Напомним, сегодня во время последнего слова подсудимому не удалось сдержать слез. Он попросил прощения у родных погибших, а также у своих родителей и близких за то, что по его вине им пришлось пройти через такое испытание. Также в суде выступала мать Дархана Ахметжанова.

При этом вчера родные погибших в ДТП потребовали наказать как женщину-водителя, так и автопарк.

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Жена третьего погибшего рассказала, что у нее остались трое детей, младшей из которых – четыре года.

После ДТП против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта – на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших. Позже свидетели рассказали подробности трагического ДТП.

Также ранее подсудимый озвучивал причину нападения на женщину-водителя.

По словам мужчины, у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После этого водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги, а потом потребовала наличные и перешла к оскорблениям.

А на прошлой неделе стало известно, что родственники погибших просят выплатить им 40 млн тенге в качестве компенсации за моральный ущерб.

Несколько дней назад Верховный суд сообщил, что заседание теперь будут транслировать онлайн из-за большого резонанса и интереса граждан к этому делу.

Позже 32-летний подсудимый Дархан Ахметжанов начал утверждать, что водитель не теряла сознание, а вдова одного из погибших Айнур Кусаинова заявила, что считает виновной в произошедшем водителя Ермек Шокебаеву.