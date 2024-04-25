Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Родные погибших в ДТП с автобусом в Алматы потребовали наказать женщину-водителя

Опубликовано:

Фото с места ДТП в Алматы
Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Сегодня в суде в Алматы состоялись прения по делу о смертельном ДТП с участием автобуса – родные погибших потребовали признать вину водителя и автопарка, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Алматы.

На прениях выступила вдова одного из погибших, Айнур Кусаинова. Она потребовала признать виновными в этой аварии не только нападавшего мужчину, но и саму женщину-водителя, а также автопарк.

"Я считаю, что в произошедшем виноваты Ахметжанов и водитель. Они оба виноваты. Я осталась без мужа, мои три дочери плачут, говорят: "Верни нам нашего отца!"

Погибшие такие травмы получили, что не могли показать их (тела погибших – прим. ред.) детям. Даже кошку сбивают, чувствуют вину. А вы? Вы могли прийти и сказать мне: "Айнур, простите, так произошло". Но вы этого не сделали. Вы говорите мне: "Почему я не виню Ахметжанова?" Но его вина очевидна, что я у него могу спросить? Но вы то не чувствуете за собой ни грамма вины", – заявила вдова, обращаясь к водителю автобуса Ермек Шокебаевой.

По вине Ахметжанова и водителя, по ее словам, погибли три человека, но на скамье подсудимых оказался только один мужчина.

"Из-за них двоих погибли три человека. Да, Ахметжанов виноват, его вина очевидна, но и водитель тоже виновата. Есть вина и автопарка – надо было защитить и водителя, мы видим, что есть сооружения защитные. Или не требовать от водителей проверять оплату за проезд от пассажиров. То, что вы требуете выполнения плана, и вынужденное требование водителя оплаты привело к смерти трех человек. А в конце говорите, что нашей вины нет, мы тут потерпевшие.

Я прошу, – да, Ахметжанов, согласна полностью со словами прокурора, вина доказана его, – но и водитель должна признать свою вину. Он же не сумасшедший с улицы, они начали конфликт, привели к этой ситуации, в итоге погибли люди. Прошу рассмотреть ответственность и водителя, и автопарка", – заявила Айнур Кусаинова.

С ней согласился и сын погибших супругов.

"Я в один день лишился и матери, и отца. Здесь есть и вина Ахметжанова, и водителя. Прошу наказать Ахметжанова по всей строгости закона. Я старший, мои мама и папа погибли, я даже не смог провести омовение. Как привезли из морга, так и похоронили, потому что нам сказали: "Лучше не смотреть". Мой сыновний долг – проводить в последний путь родителей, я не смог этого сделать. Они не увидели мою свадьбу, не увидят внуков", – отметил молодой человек.

Сама же Ермек Шокебаева заявила, что родные погибших с самого начала хотели сделать ее виноватой в случившемся.

"Но здесь нет моей вины. У нас много приезжих, я многим помогаю произвести оплату, я не могу сказать: "Делай сам как хочешь". Я всем помогаю, подсказываю, беру телефон и говорю, как заплатить за проезд. В Алматы много приезжих, не все знают, как оплатить. Я прошу его наказать по всей строгости закона. Если бы он не совершил тогда все это, не было бы ничего", – заявила она.

При этом женщина также не согласилась с тем, что от нее требуют компенсацию морального ущерба.

На прениях выступила также сторона защиты. Так, один из адвокатов попросил запретить Ермек Шокебаевой управлять общественным транспортом. Мотивировал он это тем, что у потерпевшей, по мнению людей, трудный характер, и ычто она и до этого случая часто ругалась с пассажирами.

Отметим, что ранее прокурор запросил для подсудимого Ахметжанова 8 лет тюрьмы.

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Жена третьего погибшего рассказала, что у нее остались трое детей, младшей из которых – четыре года.

После ДТП против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта – на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших. Позже свидетели рассказали подробности трагического ДТП.

Также ранее подсудимый озвучивал причину нападения на женщину-водителя.

По словам мужчины, у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После этого водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги, а потом потребовала наличные и перешла к оскорблениям.

А на прошлой неделе стало известно, что родственники погибших просят выплатить им 40 млн тенге в качестве компенсации за моральный ущерб.

Вчера Верховный суд сообщил, что заседание теперь будут транслировать онлайн из-за большого резонанса и интереса граждан к этому делу.

Позже 32-летний подсудимый Дархан Ахметжанов начал утверждать, что водитель не теряла сознание, а вдова одного из погибших Айнур Кусаинова заявила, что считает виновной в произошедшем водителя Ермек Шокебаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2091074-rodnye-pogibshih-v-dtp-s-avtobusom-v-almaty-trebuyut-nakazat-zhenshchinu-voditelya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.