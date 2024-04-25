Родные погибших в ДТП с автобусом в Алматы потребовали наказать женщину-водителя

Сегодня в суде в Алматы состоялись прения по делу о смертельном ДТП с участием автобуса – родные погибших потребовали признать вину водителя и автопарка, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Алматы.

На прениях выступила вдова одного из погибших, Айнур Кусаинова. Она потребовала признать виновными в этой аварии не только нападавшего мужчину, но и саму женщину-водителя, а также автопарк.

"Я считаю, что в произошедшем виноваты Ахметжанов и водитель. Они оба виноваты. Я осталась без мужа, мои три дочери плачут, говорят: "Верни нам нашего отца!"

Погибшие такие травмы получили, что не могли показать их (тела погибших – прим. ред.) детям. Даже кошку сбивают, чувствуют вину. А вы? Вы могли прийти и сказать мне: "Айнур, простите, так произошло". Но вы этого не сделали. Вы говорите мне: "Почему я не виню Ахметжанова?" Но его вина очевидна, что я у него могу спросить? Но вы то не чувствуете за собой ни грамма вины", – заявила вдова, обращаясь к водителю автобуса Ермек Шокебаевой.

По вине Ахметжанова и водителя, по ее словам, погибли три человека, но на скамье подсудимых оказался только один мужчина.

"Из-за них двоих погибли три человека. Да, Ахметжанов виноват, его вина очевидна, но и водитель тоже виновата. Есть вина и автопарка – надо было защитить и водителя, мы видим, что есть сооружения защитные. Или не требовать от водителей проверять оплату за проезд от пассажиров. То, что вы требуете выполнения плана, и вынужденное требование водителя оплаты привело к смерти трех человек. А в конце говорите, что нашей вины нет, мы тут потерпевшие.

Я прошу, – да, Ахметжанов, согласна полностью со словами прокурора, вина доказана его, – но и водитель должна признать свою вину. Он же не сумасшедший с улицы, они начали конфликт, привели к этой ситуации, в итоге погибли люди. Прошу рассмотреть ответственность и водителя, и автопарка", – заявила Айнур Кусаинова.

С ней согласился и сын погибших супругов.

"Я в один день лишился и матери, и отца. Здесь есть и вина Ахметжанова, и водителя. Прошу наказать Ахметжанова по всей строгости закона. Я старший, мои мама и папа погибли, я даже не смог провести омовение. Как привезли из морга, так и похоронили, потому что нам сказали: "Лучше не смотреть". Мой сыновний долг – проводить в последний путь родителей, я не смог этого сделать. Они не увидели мою свадьбу, не увидят внуков", – отметил молодой человек.

Сама же Ермек Шокебаева заявила, что родные погибших с самого начала хотели сделать ее виноватой в случившемся.

"Но здесь нет моей вины. У нас много приезжих, я многим помогаю произвести оплату, я не могу сказать: "Делай сам как хочешь". Я всем помогаю, подсказываю, беру телефон и говорю, как заплатить за проезд. В Алматы много приезжих, не все знают, как оплатить. Я прошу его наказать по всей строгости закона. Если бы он не совершил тогда все это, не было бы ничего", – заявила она.

При этом женщина также не согласилась с тем, что от нее требуют компенсацию морального ущерба.

На прениях выступила также сторона защиты. Так, один из адвокатов попросил запретить Ермек Шокебаевой управлять общественным транспортом. Мотивировал он это тем, что у потерпевшей, по мнению людей, трудный характер, и ычто она и до этого случая часто ругалась с пассажирами.

Отметим, что ранее прокурор запросил для подсудимого Ахметжанова 8 лет тюрьмы.

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Жена третьего погибшего рассказала, что у нее остались трое детей, младшей из которых – четыре года.

После ДТП против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта – на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших. Позже свидетели рассказали подробности трагического ДТП.

Также ранее подсудимый озвучивал причину нападения на женщину-водителя.

По словам мужчины, у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После этого водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги, а потом потребовала наличные и перешла к оскорблениям.

А на прошлой неделе стало известно, что родственники погибших просят выплатить им 40 млн тенге в качестве компенсации за моральный ущерб.

Вчера Верховный суд сообщил, что заседание теперь будут транслировать онлайн из-за большого резонанса и интереса граждан к этому делу.

Позже 32-летний подсудимый Дархан Ахметжанов начал утверждать, что водитель не теряла сознание, а вдова одного из погибших Айнур Кусаинова заявила, что считает виновной в произошедшем водителя Ермек Шокебаеву.