Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: подсудимый заплакал в суде и обратился к родным погибших

Сегодня продолжились прения по уголовному делу о смертельном ДТП с участием автобуса. Подсудимому Ахметжанову дали последнее слово, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в прениях выступила сторона защиты, после чего судья дал Дархану Ахметжанову последнее слово.

"Я признаю вину, что совершил хулиганство. Допустил ошибку, поддался гневу. Я очень сильно раскаиваюсь, что совершил тогда такое деяние. Верю и призываю вас поверить, что впредь я такое делать не буду", – сказал он.

Он не согласен с доводами следователя по делу, что он с умыслом совершил хулиганство, явно игнорируя правила поведения в общественном транспорте.

"Я не пил в тот день, на учете у наркологов не состою, вся моя цель была – добраться поскорее домой, я торопился попасть домой, никаких других целей у меня не было. Я ранее никогда не привлекался ни за уголовные правонарушения, ни за нарушения общественного порядка. Я честно зарабатывал, я простой строитель, отец, у меня трое сыновей, я единственный кормилец. Уважаемый суд, учитывая все эти факты, прошу назначить минимальный срок. Верю в справедливое решение суда", – сказал он.

Подсудимый во время своего выступления не выдержал и начал плакать. Он попросил прощения у родных погибших, а также у своих родителей и близких за то, что по его вине им пришлось пройти через такое испытание.

Приговор по делу озвучат сегодня в 16:30.

Напомним, что вчера прокурор запросил для Ахметжанова 8 лет тюрьмы, а родные погибших в ДТП потребовали наказать женщину-водителя.

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Жена третьего погибшего рассказала, что у нее остались трое детей, младшей из которых - четыре года.

После ДТП против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Как рассказал отец женщины-водителя, она - мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта - на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших. Позже свидетели рассказали подробности трагического ДТП.

Также ранее подсудимый озвучивал причину нападения на женщину-водителя.

По словам мужчины, у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После этого водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги, а потом потребовала наличные и перешла к оскорблениям.

Недавно стало известно, что родственники погибших просят выплатить им 40 млн тенге в качестве компенсации за моральный ущерб.

Два дня назад в Верховном суде сообщили, что заседание теперь будут транслировать онлайн из-за большого резонанса и интереса граждан к этому делу.

Позже 32-летний подсудимый Дархан Ахметжанов начал утверждать, что водитель не теряла сознание, а вдова одного из погибших Айнур Кусаинова заявила, что считает виновной в произошедшем водителя Ермек Шокебаеву.