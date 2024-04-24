"Пассажир ударил водителя": процесс по делу о ДТП с тремя погибшими в Алматы покажут в прямом эфире

Еще один судебный процесс в Казахстане покажут в прямом эфире. На этот раз будут транслировать разбирательства по делу о смертельном ДТП с автобусом в Алматы, пишет NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Верховный суд РК продолжает практику проведения судами республики судебных заседаний в прямом эфире. Так, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Алматы состоится очередное заседание по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц (часть 1 статьи 293 УК, часть 3 статьи 351 УК).

"Учитывая общественный интерес к судебному разбирательству данного дела, принято решение об организации онлайн-трансляции судебных заседаний", – говорится в Telegram-канале Верховного суда.

Заседание состоится сегодня в 15:00. Трансляция будет идти на YouTube-канале Верховного Суда.

Напомним, 22 декабря прошлого года пассажир автобуса 47-го маршрута ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Среди пострадавших – 15-летний подросток.

Отметим, что вот уже как несколько недель казахстанцам дали возможность следить в режиме онлайн за процессом Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Еще одним подсудимым по данному делу является его родственник Бахытжан Байжанов.