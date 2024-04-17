ДТП с автобусом в Алматы: десятки миллионов тенге морального ущерба запросили потерпевшие

В Алматы продолжается суд по делу о смертельном ДТП с автобусом, которое произошло в конце декабря прошлого года. Родственники погибших просят выплатить им 40 млн тенге, передает телеканал "Алматы".

Сообщается, что на очередном судебном заседании адвокат потерпевшей стороны озвучил новые требования.

В частности, было запрошено обязать транспортную компанию "ДуманТранс", водителя Ермек Шокебаеву и подсудимого Дархана Ахметжанова возместить моральный ущерб согласно статье 932 "Ответственность за совместно причиненный вред".

"Несмотря на то, что уголовное дело в отношении водителя автобуса Шокебаевой закрыто, мы можем предъявить гражданский иск владельцу автобуса "ДуманТранс" и его водителю Шокебаевой о возмещении морального вреда", – заявил адвокат потерпевшей стороны Айдынгали Табылдиев.

Сумму компенсации морального ущерба потерпевшая сторона оценила в 40 млн тенге.

Также на заседании выступили и очевидцы происшествия. С их слов была составлена полная картина конфликта в салоне автобуса.

"Мужчина хотел выйти на остановке через среднюю дверь, но водитель попросила выйти с передней и показать чек об оплате. Он не смог предъявить его. Много чего было сказано в ее адрес, мол, высади меня здесь иначе получишь. В ответ водитель сказала, попробуй если получится", – рассказал один из очевидцев данного инцидента.

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

В интервью одному из телеканалов жена третьего погибшего в страшной аварии с автобусом рассказала о том злополучном дне. Отмечается, что у водителя микроавтобуса Айдоса Альменбаева, который был сбит в тот день, остались трое детей, младшей из которых – четыре года.

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта – на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших. Позже свидетели рассказали подробности трагического ДТП.

При этом на прошлой неделе подсудимый озвучил причину нападения на женщину-водителя.

По словам мужчины, у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После этого водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги, а потом потребовала наличные и перешла к оскорблениям.