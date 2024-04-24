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"Она не теряла сознание": заявление сделал обвиняемый в нападении в автобусе в Алматы

Опубликовано:

Фото с места ДТП
Место ДТП. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Алматы сегодня продолжилось очередное заседание по уголовному делу о смертельном ДТП с участием автобуса, передает корреспондент NUR.KZ.

На скамье подсудимых - 32-летний Дархан Ахметжанов. По версии обвинения, он ударил водителя автобуса, от чего та потеряла сознание. В итоге произошло ДТП, жертвами которого стали три человека - мужчина и супружеская пара.

Прокурор зачитал из материалов дела протокол допроса водителя-женщины Ермек Шокебаевой - там детально говорится, что произошло в те несколько минут до трагедии.

"22 декабря 2023 года, примерно в 18:00, управляла общественным транспортом и двигалась в сторону конечной остановки. Я когда начала движение, в автобусе было 2-3 пассажира. В 18:03 на остановке в автобус сели 2-3 человека… заметила, как сам с собой разговаривает мужчина азиатской внешности, примерно 35-37 лет. По зеркалам видно было, что он смотрит на свой смартфон и громко возмущается. Я спросила у него: "О чем вы спрашиваете? Можете подойти поближе?" На что он сообщил, что не может оплатить проезд, и начал возмущаться, кто придумал (оплату посредством SMS - прим. ред.). Он хотел дать мне свой телефон, но я сказала, что управляю автобусом и не могу ему помочь. Попросила обратиться за помощью к другим пассажирам", - зачитал прокурор.

Он не смог, по ее словам, оплатить проезд и даже матерно выразился в адрес стоявших рядом подростков, которые хотели ему помочь.

Далее, из ее показаний, этот молодой человек попросил высадить ее в неположенном месте, на что она ответила отказом. Далее, с ее слов, он вспылил, начал материть, мешать управлять транспортом - и в какой-то момент ударил ее по лицу и рукам, отчего она потеряла сознание.

Однако сам подсудимый с ее показаниями не согласен. По его словам, потерпевшая, когда он сел в автобус, начала требовать от него оплаты проезда.

"Я сказал, что оплачу посредством SMS. Она сказала: "Покажите". Я подошел к ней, чтобы показать оплату, однако оплата не прошла. Она проехала мою остановку, отобрала мой телефон, без моего разрешения, и проверила, производил ли я оплату. Хотела произвести оплату, но и она не прошла - и тогда она сказала мне, чтобы я оплатил наличными. Я сказал, что еще раз попробую оплатить посредством SMS. Подъехали к еще одной остановке. Но водитель открыла лишь здание двери, а переднюю, где стоял я, не открыла. Я попросил остановиться, на что она ответила: "Пока не оплатите проезд, не выйдете", - и продолжила движение. Она начала кричать на меня и оскорблять, сказала: "Мен сен сияқты малдарды білемін" ("Я знаю таких скотов, как ты" - прим. ред.). Я тебя до этого видела - и тогда ты не оплатил проезд", - зачитал прокурор.

Подсудимый, по его словам, разозлился на водителя.

"Я сказал: "Не злите меня, иначе будет плохо". Она в ответ засмеялась и сказала: "Что ты можешь мне сделать? Сам ведь можешь пострадать". Я разозлился и не смог сдержать себя - и ударил ее два раза по лицу. Тогда она крикнула: "Мы сейчас врежемся". Тогда другие пассажиры начали кричать на меня: "Что ты делаешь?" Они схватили меня за руки. Говорят, что в это время водитель потеряла сознание, и автобус попал в ДТП. Но она тогда посмотрела на меня и сказала: "Ты понесешь ответственность. В автобусе есть камера". Она точно не теряла сознание: она людям говорила, чтобы меня задержали", - зачитал показания обвиняемого прокурор.

Его адвокат считает этот момент очень важным.

"Это очень важно, потому что люди погибли не от того, что подсудимый ее ударил, а от того, что она якобы потеряла сознание. Если бы она не теряла управление, может, люди остались бы живы", - заявил защитник Ахметжанова.

Тогда гособвинитель напомнил, что потерпевшая в своих показаниях говорила, что от удара потеряла сознание и лишилась возможности управлять общественным транспортом.

"Это видно из видеозаписи с места происшествия. Кроме того, эксперты Ким и нейрохирург Халимов указали на признаки того, что после удара потерпевшая действительно потеряла сознание", - заявил он.

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как выяснилось, родным жертв не сообщили о трагедии.

Жена третьего погибшего рассказала, что у нее остались трое детей, младшей из которых - четыре года.

После ДТП против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Он был арестован.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Как рассказал отец женщины-водителя, она - мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта – на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших. Позже свидетели рассказали подробности трагического ДТП.

Также ранее подсудимый озвучивал причину нападения на женщину-водителя. Мужчина заявлял, что у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После этого водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги, а потом и вовсе потребовала наличные и перешла к оскорблениям.

А на прошлой неделе стало известно, что родственники погибших просят выплатить им 40 млн тенге в качестве компенсации за моральный ущерб.

Сегодня Верховный суд сообщил, что заседание теперь будут транслировать онлайн из-за большого резонанса и интереса граждан к этому делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2090579-ona-ne-teryala-soznanie-zayavlenie-sdelal-obvinyaemyy-v-napadenii-v-avtobuse-v-almaty/

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