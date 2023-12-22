Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Она больше 10 лет водит": отец женщины-водителя автобуса рассказал о ДТП

Опубликовано:

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Отец женщины-водителя автобуса, который въехал в толпу людей сегодня на проспекте Райымбека в Алматы, рассказал о произошедшем, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей.

В полиции позже рассказали, что пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Об их состоянии рассказали в управлении общественного здравоохранения города.

Отец женщины-водителя автобуса тоже оказался на месте ДТП, куда прибыл наш корреспондент. Он рассказал подробности произошедшего.

"Пассажир в салоне ударил ей, толкнул, и она потеряла сознание. Водителем дочка работает больше 10 лет. Сначала водила троллейбус, потом - автобус.

У нее двое детей, она - мать-одиночка. Сейчас она в больнице после удара пассажира. Меня в больницу не пускают, я подробности не знаю. Но мы смотрели записи с камер видеонаблюдения, там точно видно, что ее ударили", - рассказал отец водителя автобуса Бахыт.

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что у женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Против пассажира, который ударил женщину водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Он водворен в изолятор временного содержания.

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Ранее мы показывали, что сейчас происходит на месте аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052231-ona-bolshe-10-let-vodit-otets-zhenschiny-voditelya-avtobusa-rasskazal-o-dtp/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.