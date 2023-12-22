"Она больше 10 лет водит": отец женщины-водителя автобуса рассказал о ДТП

Отец женщины-водителя автобуса, который въехал в толпу людей сегодня на проспекте Райымбека в Алматы, рассказал о произошедшем, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей.

В полиции позже рассказали, что пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Об их состоянии рассказали в управлении общественного здравоохранения города.

Отец женщины-водителя автобуса тоже оказался на месте ДТП, куда прибыл наш корреспондент. Он рассказал подробности произошедшего.

"Пассажир в салоне ударил ей, толкнул, и она потеряла сознание. Водителем дочка работает больше 10 лет. Сначала водила троллейбус, потом - автобус.

У нее двое детей, она - мать-одиночка. Сейчас она в больнице после удара пассажира. Меня в больницу не пускают, я подробности не знаю. Но мы смотрели записи с камер видеонаблюдения, там точно видно, что ее ударили", - рассказал отец водителя автобуса Бахыт.

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что у женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Против пассажира, который ударил женщину водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Он водворен в изолятор временного содержания.

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Ранее мы показывали, что сейчас происходит на месте аварии.