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Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: вдова одного из погибших обвинила во всем водителя

Опубликовано:

Место ДТП в Алматы
ДТП на проспекте Райымбека. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Вдова одного из погибших в ДТП с автобусом в Алматы Айнур Кусаинова выступила сегодня в суде. Она считает, что в произошедшем виновата водитель Ермек Шокебаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на слушании водитель автобуса Ермек Шокебаева хотела задать вопрос Айнур Кусаиновой, однако та ее резко оборвала фразой: "Кто ты такая, чтобы задавать мне вопросы?"

Позже суд все-таки разрешил потерпевшая задать ей свой вопрос.

"Шестое заседание суда по этому делу состоялось, все свои вопросы вы задаете мне и говорите: "Из-за 100 тенге, из-за 100 тенге!" Но вы ни разу не спросили у обвиняемого, почему он избил меня. Ведь по его вине все это произошло! Почему у него не спрашиваете? Вы во всем обвиняете меня! Вот это очень гложет меня", – сказала водитель, признанная потерпевшей в этом деле.

Айнур Кусаинова ответила, что водитель ответственна за автобус.

"Ладно, я тебе отвечу. Потому что ты – водитель, ответственная за этот автобус. В первую очередь ты не должна была допускать этой ситуации. По твоей вине погибли три человека и семеро детей остались сиротами!" – заявила вдова.

Ранее сегодня 32-летний подсудимый Дархан Ахметжанов заявил, что водитель не теряла сознание.

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Жена третьего погибшего рассказала, что у нее остались трое детей, младшей из которых – четыре года.

После ДТП против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта – на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших. Позже свидетели рассказали подробности трагического ДТП.

Также ранее подсудимый озвучивал причину нападения на женщину-водителя.

По словам мужчины, у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После этого водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги, а потом потребовала наличные и перешла к оскорблениям.

А на прошлой неделе стало известно, что родственники погибших просят выплатить им 40 млн тенге в качестве компенсации за моральный ущерб.

Сегодня Верховный суд сообщил, что заседание теперь будут транслировать онлайн из-за большого резонанса и интереса граждан к этому делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2090594-smertelnoe-dtp-s-avtobusom-v-almaty-vdova-odnogo-iz-pogibshih-obvinila-vo-vsem-voditelya/

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