Видео нападения на водителя автобуса, въехавшего в толпу людей в Алматы, появилось в Сети
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В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено нападения на водителя автобуса №47 - от удара женщина-водитель потеряла сознание и автобус въехал в толпу людей, передает NUR.KZ.
Видеоролик опубликовал Telegram-канал kris_p_almaty.
На кадрах видно, что женщина-водитель и пассажир-мужчина о чем-то говорят, а после пассажир наносит несколько ударов кулаком по лицу жертвы. От ударов женщина теряет сознание. В этот момент к ним подходят два других пассажира, они оттаскивают напавшего, а один из подошедших останавливает автобус, пока водитель без сознания.
Напомним, в пятницу, 22 декабря, вечером в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей.
В полиции позже рассказали, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.
В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Об их состоянии рассказали в управлении общественного здравоохранения города. Среди пострадавших - 15-летний подросток.
Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Он водворен в изолятор временного содержания.
По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.
Отец женщины-водителя рассказал, что она - мать-одиночка, воспитывает двоих детей. Водителем женщина работает больше 10 лет, сначала водила троллейбус, потом - автобус.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052302-video-napadeniya-na-voditelya-avtobusa-vehavshego-v-tolpu-chelovek-v-almaty-poyavilos-v-seti/