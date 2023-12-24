Видео нападения на водителя автобуса, въехавшего в толпу людей в Алматы, появилось в Сети

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено нападения на водителя автобуса №47 - от удара женщина-водитель потеряла сознание и автобус въехал в толпу людей, передает NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал kris_p_almaty.

На кадрах видно, что женщина-водитель и пассажир-мужчина о чем-то говорят, а после пассажир наносит несколько ударов кулаком по лицу жертвы. От ударов женщина теряет сознание. В этот момент к ним подходят два других пассажира, они оттаскивают напавшего, а один из подошедших останавливает автобус, пока водитель без сознания.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, вечером в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей.

В полиции позже рассказали, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Об их состоянии рассказали в управлении общественного здравоохранения города. Среди пострадавших - 15-летний подросток.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Он водворен в изолятор временного содержания.

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Отец женщины-водителя рассказал, что она - мать-одиночка, воспитывает двоих детей. Водителем женщина работает больше 10 лет, сначала водила троллейбус, потом - автобус.