"Никто не позвонил нам": родные погибших в ДТП с автобусом в Алматы рассказали подробности трагедии

В ДТП с автобусом в Алматы погибли три человека, двое из которых – супруги, воспитывавшие четверых детей. При этом родственникам жертв не сообщили о трагедии, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, вечером 22 декабря в результате наезда автобуса на толпу людей погибла семейная пара, которая возвращалась с работы домой, – Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова. Супруги воспитывали четверых детей – самому младшему пять лет.

Родственники погибших рассказали корреспондентам телеканала, что о трагедии им никто не сообщил.

"Младший ребенок думает, что домой гости приехали. Бегает, играет. Он верит, что родители скоро вернутся. Не знаю, что мы ответим, когда он спросит, где его мама и папа. В морге обернули тело и запретили открывать. От сильного удара лицо стало практически неузнаваемым. Даже омовение перед похоронами не сделали. Они всегда ходили вместе. Постоянно торопились домой. Дети до утра ждали маму и папу", – рассказала родственница Гульнара Турсынбекова.

Как говорят родственники погибших, в тот вечер, когда произошла трагедия, супруги не вернулись домой. Старшая дочь, почувствовав неладное, начала искать родителей, позвонила в больницы и полицию. И только потом узнала, тела родителей находятся в морге, сообщает телеканал.

"У полицейских были на руках их удостоверения. Но никто даже не позвонил нам. Мы сами искали и узнали, что тела уже в морге. Автобус раздавил нашего брата и невестку. Почему подозреваемый проходит по "Хулиганству"? Там люди погибли. Мы слышали, что между шофером и пассажиром случился конфликт", – сказал родственник Абдулла Курбанов.

По информации телеканала, 45-летние супруги Талап и Гулжахан познакомились еще в студенческие годы и прожили в браке 25 лет. Они преподавали казахскую литературу.

"Мы услышали только на следующее утро после трагедии. Это очень страшно – потерять сразу обоих родителей. Мы хотим, чтобы виновные понесли суровое наказание. Это же преступление! Столько людей погибло. Младший сын ждет маму и папу", – добавил родственник Суйинбай Онгарбеков.

Источник: КТК

Напомним, в пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Также стало известно о том, что арестован мужчина, напавший на водителя автобуса.

Сегодня министр труда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала случившуюся в Алматы трагедию с автобусом.

"Транспорт и работа на транспорте относится к очень высокому профессиональному риску. В свое время в Казахстане даже действовал перечень профессий, в которых женщины не должны были работать. Далее, когда рассматривали данный вопрос, из гендерных намерений, что все равноправны в нашем обществе, данный перечень утратил силу", – сообщила она.