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ДТП с автобусом в Алматы: причину нападения на женщину-водителя озвучил подсудимый (видео)

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Место ДТП в Алматы
Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу о страшном ДТП с участием пассажирского автобуса в Алматы. Сегодня был допрошен подсудимый, передает телеканал КТК.

Сегодня в Алматы продолжилось главное судебное разбирательство по делу о смертельной аварии с участием автобуса 47-го маршрута. На допросе был подсудимый Дархан Ахметжанов, который, отвечая на вопросы адвоката, заявил, что не выдержал оскорблений в свой адрес, отчего вспылил и ударил водителя.

В суде была также продемонстрирована видеозапись с камер наблюдения до момента инцидента.

По словам подсудимого, у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После чего водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги. После — потребовала наличные и вскоре перешла к оскорблениям.

"Она сказала, что раньше видела меня: "Такие скоты, как ты, не оплачивают проезд". Я сказал ей, чтобы она прекратила. Она говорит, мол: "Что сделаешь? Хватит силы?". Вот я и не выдержал", — заявил подсудимый Ахметжанов.

Родственники потерпевших не могли сдержать своего возмущения в зале заседания. Жена погибшего снова заявила, что водитель могла предотвратить трагедию.

"Получается, из-за 100 тенге сразу семеро детей из двух семей остались сиротами. Вы из-за 100 тенге не выпустили человека из автобуса. Эта трагедия стоила этих денег?" — задалась вопросом вдова Айнура Кусаинова.

С ходатайством выступил и адвокат потерпевших. Защитник заявил, что родственники намерены добиваться компенсации морального ущерба от подсудимого и автопарка. Дети погибшей супружеской пары требуют 40 миллионов тенге, супруга умершего мужчины – 20 миллионов.

Источник: КТК

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта – на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших.

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

В интервью одному из телеканалов жена третьего погибшего в страшной аварии с автобусом рассказала о том злополучном дне. Отмечается, что у водителя микроавтобуса Айдоса Альменбаева, который был сбит в тот день, остались трое детей, младшей из которых – четыре года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082650-dtp-s-avtobusom-v-almaty-prichinu-napadeniya-na-zhenschinu-voditelya-ozvuchil-podsudimyy-video/

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