"Я была уверена, что с ним все хорошо": жена третьего погибшего в ДТП с автобусом в Алматы

В страшном ДТП с участием автобуса в Алматы погиб и водитель микроавтобуса Айдос Альменбаев. Дети до сих пор ждут отца, а жена до последнего надеялась, что с супругом все хорошо, передает телеканал КТК.

В семье Альменбаевых траур вот уже шестой день. В прошлую пятницу Айнура Кусаинова потеряла супруга, а трое ее детей – отца. Младшей девочке – всего 4 года.

Как рассказала женщина телеканалу, в тот злополучный вечер ее супруг Айдос припарковал машину на остановке. За несколько секунд на огромной скорости неуправляемый автобус сбил супружескую пару и затем протаранил "Спринтер", из которого в этот момент и выходил Айдос Альменбаев. От сильнейшего удара мужчина скончался на месте.

"Почему-то когда я увидела его машину, я была уверена, что с ним все хорошо. Может, забрали? Может, сотрясение? Может, такое что-то, но не смерть! Думаю: нет, это не он, с ним не могло такое случиться. Я вокруг ограждения бегала-бегала. Искала. Я не нашла его. Там уже все, он побежал. Там видно даже на видео, что он побежал. Но его таким ударом… Такой удар… Младшая просит каждый день. Говорит: "Когда папа придет?". Потому что она рядом с ним спит", – говорит супруга погибшего Айнура Кусаинова.

По словам женщины, ее муж Айдос работал водителем и развозил на микроавтобусе сотрудников компании. Он был единственным кормильцем семьи и оплачивал ипотеку. В тот трагический день мужчина звонил жене и дочери. Но никто и подумать не мог, что это – в последний раз. А уже вечером родным пришлось опознавать тело.

"Там лежал Айдос. Я узнала по кроссовкам, по куртке. Он лежал, глаза открытые. И мне стало плохо", – вспоминает родственница погибшего Алия Абдраимова.

Родные погибшего считают, что в тот вечер жертв могло бы быть куда больше, если бы не микроавтобус Айдоса Альменбаева, припаркованный возле остановки. Они уверены, что именно он и принял весь основной удар на себя.

"Мой сын вышел из машины. В тот момент автобус на огромной скорости налетел на него. Он не успел отбежать в сторону. Мой сын спас других людей ценой собственной жизни", – считает отец погибшего Кыдыргали Альменбаев.

После этой трагедии, как сообщает телеканал, местные власти задумались о безопасности людей, которые добираются в близлежащие районы на попутках.

"Разрабатывается рабочий проект "Строительство транспортно-пересадочного узла мкр. Калкаман – пр. Райымбека – остановка городская больница №7". ТПУ расположен в районе городской больницы №7.

ТПУ состоит из двух блоков и соединен с подземным пешеходным переходом. Для посадки пассажиров предусмотрено устройство двух посадочных платформ. Проект был начат в середине 2022 года, на сегодня ПСД проходит государственную экспертизу. Реализация проекта запланирована на 2024 год", – сообщили в управлении городской мобильности акимата Алматы.

Отмечается, что транспортно-пересадочный узел объединит автобусы городского и междугородного назначений. Тем самым, пассажиры смогут быстро и безопасно пересаживаться на другой маршрут.

Источник: КТК

Напомним, в пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Также стало известно о том, что арестован мужчина, напавший на водителя автобуса.

26 декабря министр труда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала случившуюся в Алматы трагедию с автобусом.

"Транспорт и работа на транспорте относится к очень высокому профессиональному риску. В свое время в Казахстане даже действовал перечень профессий, в которых женщины не должны были работать. Далее, когда рассматривали данный вопрос, из гендерных намерений, что все равноправны в нашем обществе, данный перечень утратил силу", – сообщила она.