Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: 8 лет тюрьмы запросили для напавшего на водителя

В Алматы сегодня продолжилось заседание по делу о смертельном ДТП с автобусом. Сегодня начались прения сторон – прокурор запросил для подсудимого 8 лет тюрьмы, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор зачитал обстоятельства дела и заявил, что вина подсудимого Ахметжанова доказана полностью.

"Он ударил несколько раз по лицу женщину-водителя Ермек Шокебаеву, в результате чего она потеряла сознание и, как следствие, потеряла управление автобусом. В итоге в результате ДТП погибли три человека. Дархан Ахметжанов хотел покинуть место происшествия, но его задержали очевидцы происшествия. (...)

Ему вменяют убийство по неосторожности, но жизнь человеку дается всего лишь раз. Никто не имеет права лишать жизни другого человека. Это всем понятно! При этом надо учесть, что здесь речь идет не просто о смерти трех человек, в итоге ДТП круглыми сиротами остались дети в одной семье, во второй – дети остались без отца, а потерпевшая – вдовой", – указал он.

При этом, по словам гособвинителя, в ходе суда смягчающих вину обстоятельств не было установлено.

"Обвиняемый не признал вину и не раскаялся в содеянном. Отягчающим обстоятельством стало то, что он напал на человека при исполнении своих профессиональных обязанностей. Он не состоит на наркологическом и психологическом учете и отдавал отчет своим действиям. И несмотря на это совершил преступление, которое принесло горе нескольким семьям. (...)

Просим назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности", – заявил прокурор.

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Жена третьего погибшего рассказала, что у нее остались трое детей, младшей из которых – четыре года.

После ДТП против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта – на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших. Позже свидетели рассказали подробности трагического ДТП.

Также ранее подсудимый озвучивал причину нападения на женщину-водителя.

По словам мужчины, у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После этого водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги, а потом потребовала наличные и перешла к оскорблениям.

А на прошлой неделе стало известно, что родственники погибших просят выплатить им 40 млн тенге в качестве компенсации за моральный ущерб.

Вчера Верховный суд сообщил, что заседание теперь будут транслировать онлайн из-за большого резонанса и интереса граждан к этому делу.

Позже 32-летний подсудимый Дархан Ахметжанов начал утверждать, что водитель не теряла сознание, а вдова одного из погибших Айнур Кусаинова заявила, что считает виновной в произошедшем водителя Ермек Шокебаеву.