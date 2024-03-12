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Эзотерика

Наезд автобуса на толпу людей в Алматы: начался суд над напавшим на водителя мужчиной (видео)

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Фото с места ДТП
Фото с места ДТП: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Вчера в Алматы начался суд по громкому делу о ДТП с участием автобуса на проспекте Райымбека. На скамье подсудимых мужчина, ударивший водителя, от чего та потеряла сознание, передает сайт телеканала КТК.

В том страшном ДТП погибли три человека - мужчина и супружеская пара. Водитель автобуса проходит по делу потерпевшей, однако родственники погибших считают, что в трагедии виноват не только напавший на водителя горожанин.

Водитель маршрута выступала в суде одной из первых. 36-летняя алматинка заявила: смертельная авария произошла из-за буйного пассажира. Мужчина набросится на нее с кулаками. 

На скамье подсудимых тот самый пассажир – 32-летний Дархан Ахметжанов. Водитель 47-го маршрута не отрицает: именно он начал конфликт. Якобы у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После он потребовал остановиться в неположенном месте. Но Ермек Шокебаева ответила отказом.

"Сразу скажу: я не специально задавила людей. Я не считаю себя виноватой. Конечно, возможно, я тоже стала причиной трагедии. Дело было так: на повороте этот человек сказал, чтобы я остановилась. Но я не могла, потому что мы уже поднимались на мост по второй полосе. Еще было скользко. Я не могла резко затормозить. В это время пассажир ругался матом. Я сказала: «Выйдешь на следующей». Если бы он умер, я бы несла ответственность. Спускалась с моста – и дальше уже ничего не помню. Он ударил меня. Потом очнулась, смотрю, я уже лежу на остановке", - рассказала потерпевшая Ермек Шокебаева.

Обстановка на слушании накалялась. Родственники погибших не могли сдержать эмоций. Жена погибшего мужчины заявила, что водитель могла предотвратить трагедию, если бы не вступила в перепалку с буйным пассажиром и высадила его, где он просил.

"В показаниях вы сказали, что пассажир не смог оплатить проезд, и вы его позвали. Почему вы требовали оплату за проезд, если это не входит в ваши обязанности? Для этого ведь есть контролеры. Получается, вы сами спровоцировали его на конфликт, раз позвали к себе.

Вы выжили, а моего мужа нет в живых. Мужчина просил, чтобы вы остановили перед мостом. Вы же видели, что началась перепалка. Почему не остановились и не включили "аварийку"?" - возмущена вдова Айнура Кусаинова.

В суде выступил и сын погибшей супружеской пары. Молодой человек заявил, что потерял сразу обоих родителей. Четверо детей остались сиротами.

Известно, что подсудимый 32-летний Дархан Ахметжанов работал строителем. У него есть трое несовершеннолетних детей. Мужчина признал свою вину только по статье «Хулиганство» и попросил прощения у родственников погибших.

Источник: КТК

Напомним, 22 декабря на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Как рассказал отец женщины-водителя, она - мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

В интервью одному из телеканалов жена третьего погибшего в страшной аварии с автобусом рассказала о том злополучном дне. Отмечается, что у водителя микроавтобуса Айдоса Альменбаева, который был сбит в тот день, остались трое детей, младшей из которых - четыре года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2066535-naezd-avtobusa-na-tolpu-lyudey-v-almaty-nachalsya-sud-nad-napavshim-na-voditelya-muzhchinoy-video/

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