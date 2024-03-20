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Суд по делу о смертельном ДТП с автобусом продолжился в Алматы

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Место ДТП в Алматы
Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

В Алматы сегодня состоялось второе слушание по делу о смертельном ДТП с автобусом, которое произошло в декабре прошлого года. О произошедшем высказались несколько свидетелей.

Как сообщает телеканал "Астана", подробности трагического ДТП в Алматы, случившегося в конце прошлого года, рассказали свидетели.

"Ударил микроавтобус "Спринтер". Вот этот микроавтобус после удара уже поехал в сторону моей автомашины. После этого автобус тоже не прекратил свое движение, дальше, насколько я помню, уже наехал на людей и метров через 20 остановился. Я сразу вышел из автомобиля, пошел смотреть что и как, и увидел, что там лежат люди на земле", – описал произошедшее один из очевидцев.

При этом, по данным телеканала "Алматы", на заседании также выступил инженер по безопасности автопарка.

По его словам, в день инцидента состояние пассажирского транспорта было удовлетворительным, а водитель прошла медосмотр.

"В некоторых автобусах есть микрофоны, в который водители говорят пассажирам оплатить проезд. Если пассажир не оплачивает, водители не могут не открывать дверь, задерживать пассажира насильно. Между водителем и пассажиром произошел конфликт. При таких случаях они должны решить между собой или обратиться в полицию, к контролеру. Чтобы сделать это, водителю следует остановить движение", – заявил он.

Отмечается, что, по мнению некоторых потерпевших и родных погибших, женщина-водитель тоже должна понести наказание за то, что не предотвратила конфликт с пассажиром. Сам 32-летний подсудимый признал свою вину только по статье "Хулиганство" и попросил прощения у родных погибших.

Следующее судебное разбирательство по этому делу состоится 26 марта.

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта – на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

В интервью одному из телеканалов жена третьего погибшего в страшной аварии с автобусом рассказала о том злополучном дне. Отмечается, что у водителя микроавтобуса Айдоса Альменбаева, который был сбит в тот день, остались трое детей, младшей из которых – четыре года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2071716-sud-po-delu-o-smertelnom-dtp-s-avtobusom-prodolzhilsya-v-almaty/

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