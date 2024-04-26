Торопился к жене и ребенку: в суде выступила мать обвиняемого по делу о ДТП с автобусом в Алматы

Сегодня завершились прения по делу о смертельном ДТП с участием автобуса в Алматы. Свое слово в суде сказала и мать подсудимого Дархана Ахметжанова, передает корреспондент NUR.KZ.

"Он всегда хорошо учился, получил хорошее воспитание. Он никогда не демонстрировал грубое поведение. Его все знают только с хорошей стороны. Никогда не состоял на учет и не попадал в поле зрения полиции. Он жил сам по себе, спокойно, никого не трогал и растил детей, честно зарабатывал себе на жизнь", – заявила женщина.

Весть о случившемся, по словам матери подсудимого, шокировала всю семью.

"Обычно мой сын с работы возвращался пешком. Но в этот день торопился попасть домой к своему трехмесячному сыну и решил проехать эти три остановки автобусом, так как сыну позвонила жена. Она сказала, что ребенок голодный и плачет, и попросила его быстрее привезти смесь.

Он не собирался не платить за проезд. Он оплатил посредством SMS, но оплата не прошла. Водитель сама позвала его к себе и потребовала показать оплату. Она не открывала дверь, не выпускала его, и он проехал свою остановку. При этом она оскорбила его. Кого это не заденет? Хотя он говорил ей, что торопится к ребенку. Сейчас она не признает вину, хотя и ее вина есть", – рассказала мать Ахметжанова.

Она отметила, что ее сын признает вину по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство".

"Однако по части 3 статьи 351 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – прим. ред.) виновата водитель, считаю.

Я считаю, что мой сын поддался провокации со стороны Шокебаевой, если бы она выпустила его и не оскорбляла, то ничего этого не было бы. Это она не выпускала его две остановки, оскорбляла его, провоцировала его. Хотя ведь на ней ответственность за жизнь и здоровье пассажиров", – подчеркнула женщина.

В прениях также приняли участие пострадавшие в том ДТП. Одна их них также считает, что в случившемся есть вина и водителя. Она заявила, что люди погибли и пострадали из-за неоплаченных 100 тенге.

Также на прениях последнее слово сказал сам подсудимый. Во время выступления ему не удалось сдержать слез.

При этом вчера родные погибших в ДТП потребовали наказать как женщину-водителя, так и автопарк.

Прокурор же запросил для Ахметжанова 8 лет тюрьмы.

Смертельное ДТП с автобусом в Алматы

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Жена третьего погибшего рассказала, что у нее остались трое детей, младшей из которых – четыре года.

После ДТП против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Первое заседание прошло в Алматы 11 марта – на нем выступила сама водитель 47-го маршрута, а также родственники погибших. Позже свидетели рассказали подробности трагического ДТП.

Также ранее подсудимый озвучивал причину нападения на женщину-водителя.

По словам мужчины, у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После этого водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги, а потом потребовала наличные и перешла к оскорблениям.

А на прошлой неделе стало известно, что родственники погибших просят выплатить им 40 млн тенге в качестве компенсации за моральный ущерб.

Несколько дней назад Верховный суд сообщил, что заседание теперь будут транслировать онлайн из-за большого резонанса и интереса граждан к этому делу.

Позже 32-летний подсудимый Дархан Ахметжанов начал утверждать, что водитель не теряла сознание, а вдова одного из погибших Айнур Кусаинова заявила, что считает виновной в произошедшем водителя Ермек Шокебаеву.