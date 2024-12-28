Токаев и Путин обменялись соболезнованиями в связи с авиакатастрофой под Актау

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

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Как сообщили в Акорде, главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью граждан Казахстана и России в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Собеседники обсудили проводимую сторонами работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что созданная правительственная комиссия Республики Казахстан продолжает расследование с привлечением специалистов Азербайджана, России и Бразилии.

Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня о состоявшемся разговоре между Путиным и Алиевым сообщила пресс-служба Кремля. В Кремле заявили, что Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.

После этого подробности телефонного разговора Ильхама Алиева с Владимиром Путиным были опубликованы и на сайте президента Азербайджана. В пресс-службе Алиева отметили, что главы двух стран подчеркнули необходимость привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения РК рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета под Актау.

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

Вскоре после крушения мировые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

После этого в Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января.

Министр транспорта Азербайджана заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство". В тот же день глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал официальное заявление по авиакатастрофе.

Сегодня Международная организация гражданской авиации выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта. Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой и дал ряд поручений созданной правительственной комиссии. Также он поручил наградить тех, кто оказывал помощь после трагедии в Актау.

Между тем в Актау из Бразилии прибыли представители CENIPA - органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации. Также стало известно, что сегодня на родину доставят тела 24 граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе в актауском аэропорту.