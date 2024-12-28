Расследование трагедии под Актау: в Казахстан прилетели представители CENIPA

В Актау из Бразилии прибыли представители CENIPA – органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс РК.

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28 декабря в город Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). В штабе комиссии по расследованию было проведено совещание, на котором были обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия.

Представители Казахстана на встрече с CENIPA. Фото: t.me/kolikpress

Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.

Накануне стало известно, что в Актау из Бразилии прибыли специалисты от завода-изготовителя воздушного судна Embraer, которые будут проводить работы на месте крушения самолета.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer в аэропорту Актау

25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в столицу Чечни – город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из которых пятеро – члены экипажа. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно о смерти 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

По последней информации от Минздрава, шесть пострадавших остаются на лечении в Мангистауской областной больнице: четверо – в реанимации, двое – в травматологии.

Также сегодня стало известно, что Турция направила в Казахстан своих специалистов для расследования крушения. Также в субботу в РК из Бразилии прибыли представители CENIPA – органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации. О готовности отправить в Казахстан своих экспертов говорили и в ICAO (Международная организация гражданской авиации).

Представители CENIPA в Актау. Фото: t.me/kolikpress