Как содержание разговора с Путиным подала пресс-служба Алиева

Ильхам Алиев и Владимир Путин затронули тему обеспечения ответственности виновных в крушении под Актау самолета Embraer, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

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На сайте президента Азербайджана опубликовали подробности телефонного разговора Ильхама Алиева с Владимиром Путиным.

В сообщении сказано, что Путин принес извинения в связи с трагическим инцидентом, произошедшем близ Актау 25 декабря. Также он "выразил глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе и пожелал скорейшего выздоровления раненым".

"Ильхам Алиев подчеркнул, что пассажирский самолет в воздушном пространстве России столкнулся с внешними физическими и техническими помехами, что привело к полной потере управления.

Президент Азербайджана отметил, что самолет был перенаправлен в казахстанский город Актау и смог совершить вынужденную посадку исключительно благодаря мужеству и профессионализму пилотов.

Глава государства подчеркнул, что многочисленные пробоины в фюзеляже самолета, травмы, полученные пассажирами и экипажем из-за попадания в салон посторонних частиц во время полета, а также показания выживших бортпроводников и пассажиров подтверждают доказательства внешнего физического и технического вмешательства", - сказано в сообщении пресс-службы Алиева.

Также сообщается, что главы государств обсудили серьезное и всестороннее расследование всех деталей этой трагедии и привлечение виновных к ответственности.

"Ильхам Алиев сообщил, что по инициативе Азербайджана сформирована группа международных экспертов для детального расследования причин катастрофы, и эта группа уже приступила к своей работе.

Главы государств также подтвердили, что расследование трагедии будет проводиться с полной прозрачностью, с регулярным предоставлением общественности обновленной информации", - добавили в пресс-службе Алиева.

Напомним, ранее о состоявшемся разговоре между Путиным и Алиевым сообщила пресс-служба Кремля. В Кремле также отметили, что Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Отметим, что несколько дней назад мировые СМИ начали писать о том, что самолет потерпел крушение в результате внешнего вмешательства. Так, ряд СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

После этого в Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

Министр транспорта Азербайджана также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

В тот же день глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал официальное заявление по авиакатастрофе. А президент Украины Владимир Зеленский сделал публикацию в соцсетях, где заявил об ответственности России за авиакатастрофу в Актау.

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

Сегодня Международная организация гражданской авиации выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта. Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау и дал ряд поручений созданной правительственной комиссии. Также он поручил наградить тех, кто оказывал помощь после трагедии в Актау.

Между тем в Актау из Бразилии прибыли представители CENIPA - органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации.