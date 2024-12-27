Трагедия в Актау: глава Росавиации сделал заявление

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал официальное заявление по авиакатастрофе, произошедшей близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФАВТ.

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В Telegram-канале пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Артема Кореняко было опубликовано заявление руководителя агентства Дмитрия Ядрова о катастрофе самолета Embraer близ Актау.

По словам Ядрова, российская сторона сообщила Казахстану и Азербайджану о готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии.

"Необходимо тщательно и полностью выверить все обстоятельства случившегося", - сказал Ядров.

По его словам, в день крушения обстановка в районе аэропорта Грозного была сложной.

"Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны.

Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау", - сказано в заявлении Ядрова.

В конце выступления он снова добавил, что Россия готова сотрудничать с коллегами, так как имеются "много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать".

Напомним, накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны. При этом, вице-премьер-Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что подтвердить или опровергнуть ни одну из версий нельзя до окончания расследования.

Уже сегодня казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в Россию по маршруту Астана - Екатеринбург. Кроме того, авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в пять городов России.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау - в реанимации остаются шесть человек.