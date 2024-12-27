В Azerbaijan Airlines заявили о "внешнем вмешательстве" при крушении самолета близ Актау

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в города России из-за того, что разбившийся самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

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Как сообщили в авиакомпании, решение о приостановке рейсов из Баку в российские города связано с тем, что госуправлением гражданской авиации Азербайджана озвучены предварительные итоги расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

В авиакомпании заявили, что решение принято "вследствие физического и технического внешнего вмешательства".

Отмечается, что приостановка рейсов будет действовать до получения окончательных результатов расследования.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в пять городов России из-за потенциальных рисков для безопасности полетов.

Следом поступила информация, что список городов России, куда отменяют рейсы, пополнился еще тремя городами.

Сегодня азербайджанские СМИ также сообщали, что самолет авиакомпании AZAL, летевший по маршруту Баку - Минеральные воды, был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после вылета. После этого в AZAL обещали предоставить более подробную информацию о рейсах в направлении России.

До этого и казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в Россию по маршруту Астана - Екатеринбург.

Крушение азербайджанского самолета в аэропорту Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

При этом, вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что подтвердить или опровергнуть ни одну из версий нельзя до окончания расследования.