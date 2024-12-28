Авиакатастрофа под Актау: ИКАО заявила, что готова направить в Казахстан своего эксперта

Международная организация гражданской авиации выпустила заявление в связи с авиакатастрофой, произошедшей близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на ИКАО.

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В своем заявлении ИКАО напомнила о приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Согласно документу, члены организации должны оказать всестороннее сотрудничество в поддержку всестороннего и независимого расследования.

"Эти международные стандарты гражданской авиации требуют проведения независимого расследования с приглашением всех пострадавших государств. Следователям поручено выявить всю соответствующую информацию об аварии и сообщить о фактах и ​​любых потенциальных факторах, связанных с безопасностью или безопасностью, которые могли вызвать или способствовать этой трагедии. Им также рекомендуется рекомендовать соответствующие меры по повышению безопасности на основе своих выводов.

В интересах авиационной безопасности и безопасности ИКАО готова поддержать это расследование, направив эксперта ИКАО на место в качестве наблюдателя в составе международной следственной группы", - сказано в сообщении.

Также организация призвала все заинтересованные государства и поставщиков услуг "защитить всю информацию и записи в рамках их полного сотрудничества в процессе расследования".

"Государствами, имеющими право на участие, являются государство эксплуатанта, государство регистрации воздушного судна, государство его конструкции и производителя (самолетов и двигателей), а также государства, в которых погибли или получили серьезные ранения свои граждане.

Расследование, как предписано приложением 13, проводится с единственной целью предотвращения будущих происшествий и инцидентов посредством сбора и анализа данных и информации о безопасности полетов. Приложение 13 требует, чтобы предварительный отчет был подготовлен в течение 30 дней после аварии, а окончательный отчет должен был быть представлен в течение 12 месяцев", - добавили в ИКАО.

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

Между тем некоторые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.

Сегодня стало известно, что помощь в расследовании обещала оказать Турция.