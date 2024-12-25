Крушение самолета близ Актау: полиция начала расследование

В пресс-службе департамента полиции на транспорте РК сообщили о начале расследование по факту крушения самолета близ Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

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На место происшествия незамедлительно выехали руководство Министерства внутренних дел, Департамента полиции на транспорте и Главной транспортной прокуратуры, а также следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Начато досудебное расследование по части 3 ст. 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (“Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”).

Напомним, сегодня близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

На месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии было обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. Предварительно сообщалось о шести выживших.

Азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. В Telegram-канале Baza опубликовали список пассажиров самолета, разбившегося близ Актау.

Появилось видео крушения с радаров. Также в Сети разошлось видео с выжившими после крушения. На кадрах видно, как очевидцы ЧП помогают пассажирам, выжившим при падении самолета.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин несчастного случая вблизи города Актау.

В МЧС сообщили, что среди выживших было два ребенка - их доставили в больницу.