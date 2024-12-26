Еще одно мировое издание назвало российскую ракету причиной крушения самолета в Актау

Издание Anadolu Agency вместе с Euronews получило подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

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Как утверждает издание, высокопоставленные азербайджанские чиновники подтвердили журналистам обоснованность заявлений в азербайджанских СМИ, предполагающих, что крушение самолета авиакомпании Azerbaijan airlines (AZAL) было вызвано атакой российского ракетного комплекса "Панцирь" при приближении к городу Грозному.

"Согласно отчету, система связи самолета была полностью парализована из-за использования российских систем радиоэлектронной борьбы, в результате чего самолет исчез с радаров, находясь в воздушном пространстве России. Самолет появился на радарах только тогда, когда находился в районе Каспийского моря", - пишет издание.

Ранее в Euronews также сообщили, что российская ракета над Грозным стала причиной трагедии в Актау. По словам источников издания в правительстве, ракета была выпущена во время беспилотной авиации над Грозным, и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с самолетом в середине полета.

При этом вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Также мы писали, что в районе близ Актау, где произошло крушение, введен режим ЧС местного масштаба.

В Азербайджане был объявлен траур. Также сообщалось, что компания Embraer сделала заявление по поводу крушения ее самолета близ Актау.

В Минтрансе сообщили, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил провести внеплановую ревизию аэропортов в стране. Также стало известно, что еще один черный ящик нашли на месте авиакатастрофы в Актау. Оба бортовых самописца будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий и впоследствии будут просмотрены.

Также сегодня граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, мангистаусцы проводили домой. Кроме тго, 14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации Азербайджана, прибывшие вчера в Актау, вернулись в свою страну.