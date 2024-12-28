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Крушение самолета в Мангистау: в каком состоянии сейчас пострадавшие

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Девушка лежит на больничной койке
Лечение пациента. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

В Министерстве здравоохранения РК рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета под Актау и действиях, которые помогли спасти их жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

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Сколько казахстанцев продолжает получать лечение

"На сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов: четверо из них – в отделении реанимации, двое – в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается. Один пациент снят с вазопрессоров, и одной пострадавшей снижена доза тоников с 3 до 1.

С органами здравоохранения Республики Кыргызстан прорабатываются вопросы по транспортировке 3 пострадавших. Из них 2 транспортабельных, 1 – в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ.

По вопросу эвакуации двух пациентов с Азербайджанской Республики планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их готовности к транспортировке", – говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения РК.

Как происходило спасение

Как рассказали в МЗ, из 29 пострадавших 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями. Среди них – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

Как рассказали в МЗ, для оказания первой помощи в течение 10 минут после крушения судна 22 областные бригады "скорой" и 6 бригад центра медицины катастроф были уже на месте.

"Благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары города Актау, квалифицированной сортировке и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы, удалось сохранить жизни 29 человек", – проинформировали в МЗ.

Помощь граждан

Также подчеркивается вклад рядовых граждан в спасение людей.

"За два дня в центрах крови по всей республике более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане – более 600 человек сдали кровь, в Шымкенте – 125, Актобе – 109, Жетісу – 49, Караганде – 40, ВКО – 34, и в других регионах нашлись неравнодушные люди", – сообщили в пресс-службе МЗ.

Министерство здравоохранения поблагодарило всех граждан, кто помогал медикам и принял участие в сдаче крови для пострадавших.

Накануне стало известно, что Азербайджан направит своих врачей в Казахстан.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer в аэропорту Актау

25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в столицу Чечни – город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из которых пятеро – члены экипажа. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно о смерти 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня стало известно, что Турция направила в Казахстан своих специалистов для расследования крушения. Также в субботу в РК из Бразилии прибыли представители CENIPA – органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации. О готовности отправить в Казахстан своих экспертов говорили и в ICAO (Международная организация гражданской авиации).

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206332-krushenie-samoleta-v-mangistau-v-kakom-sostoyanii-seychas-postradavshie/

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