Токаев поручил наградить тех, кто оказывал помощь после трагедии в Актау

Глава государства выступил с речью на совещании в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Там он дал поручение наградить особо отличившихся граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

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"Президент поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы", – говорится в сообщении Акорды в Telegram.

Такое поручение президент сделал после слов о том, что после недавней трагедии отличились не только экстренные службы, но и рядовые казахстанцы, среди которых были и те, кто вставал в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших.

"Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне.

Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества. Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Многие наши соотечественники возложили цветы к зданию посольства Азербайджана.

Такую реакцию широко освещали как отечественные, так и зарубежные средства массовой информации. Весь мир стал свидетелем самоотверженной работы наших спасателей, врачей и волонтеров. Особую благодарность высказывают граждане соседних дружественных стран – Азербайджана, России, Кыргызстана", – сказал глава государства.

Также в ходе совещания Токаев поручил Правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.

Напомним, после новостей о крушении самолета актаусцы выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer в аэропорту Актау

25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в столицу Чечни – город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из которых пятеро – члены экипажа. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно о смерти 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня стало известно, что Турция направила в Казахстан своих специалистов для расследования крушения. Также в субботу в РК из Бразилии прибыли представители CENIPA – органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации. О готовности отправить в Казахстан своих экспертов говорили и в ICAO (Международная организация гражданской авиации).