Тела 24 погибших под Актау азербайджанцев доставят на родину в субботу

Сегодня на родину доставят тела 24 граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе в актауском аэропорту, передает NUR.KZ со ссылкой на Trend.az.

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Как стало известно изданию, в субботу ожидается транспортировка в Азербайджан тел 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в авиакатастрофе под Актау.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer близ Актау

25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в столицу Чечни – город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, включая членов экипажа. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими.

Злополучный рейс обслуживали пять членов экипажа. Из них уцелели двое бортпроводников. Пилоты, а также еще одна стюардесса погибли при крушении.

По последней информации от Министерства здравоохранения РК, шесть пострадавших в результате авиакатастрофы остаются на лечении в Мангистауской областной больнице.